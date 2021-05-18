iMac, iPad Pro ve Apple TV 4K'nin Satış Tarihi Açıklandı

Apple, kısa süre önce tanıttığı iMac, iPad Pro ve Apple TV 4K'nin Türkiye ve dünyanın dört bir yanında satışa sunulacağı tarihi açıkladı. Bu göre Apple hayranları, en yeni Apple ürünlerini 21 Mayıs itibarıyla satın alabilecek, ayrıca Apple Store'larda deneme fırsatı bulabilecekler.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, resmi internet sitesinden yapmış olduğu açıklama ile geçtiğimiz haftalarda tanıtmış olduğu yeni iMac, yeni iPad Pro ve yeni Apple TV 4K'nin 21 Mayıs Cuma günü itibarıyla dünyanın dört bir yanındaki Apple Store'larda satışa sunulacağını duyurdu.

Dünya çapındaki tüm fiziksel Apple Store mağazalarının yüzde 99'dan fazlasının açık olduğunu ifade eden Apple, müşterilerinin bu cuma itibarıyla M1 işlemcili yeni iMac ve iPad Pro'yu yerinde inceleyebileceklerini ifade etti. Ayrıca söz konusu üç ürün için ön sipariş vermiş olanların teslimatları da yine cuma günü başlayacak. O halde kısaca Apple'ın 21 Mayıs itibarıyla satışa sunacağı üç yeni ürününe bir göz atabiliriz:

M1 işlemci ve rengarenk tasarımıyla yeni iMac

Yeni iMac’lerin en ön plana çıkan tarafı, elbette renkleri ve tasarımı. Daha önce yalnızca gri renkle piyasaya sürülen model, bu kez gökkuşağındaki renklerle piyasaya sürülecek. Kullanıcılar, cihazı satın alırken sunulan 7 renk seçeneğinden birini seçebilecekler. Ayrıca ARM tabanlı M1 işlemci, verimlilik ve performansı artırmayı vadediyor.

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Yeni iPad Pro, M1 işlemcisiyle Mac'leri aratmayan bir performans vadediyor

iPad Pro, tasarım konusunda bir önceki nesile göre pek bir fark taşımıyor. Tablet, 11 inç ve 12,9 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuna sahip olacak. Ekran, ProMotion teknolojisine ev sahipliği yapacak. Ekran, Thunderbold desteğiyle birlikte 6K çözünürlüğünde görüntü sunabilecek. Yeni iPad Pro'nun en dikkat çeken özelliklerinden biri, Mac cihazlarında bulunan M1 işlemciden güç alıyor olması.

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Aynı kasa, daha fazla özellik: 2021 Apple TV 4K

Yine maksimum 4K çözünürlük destekliyor olmasına karşın A12 Bionic işlemci sayesinde yüksek kare hızlarında HDR video desteğine sahip olan yeni Apple TV 4K, ayrıca uyumlu bir iPhone ile AirPlay üzerinden 60 fps Dolby Vision görüntü aktarımına da izin veriyor.

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