Özellikle sn dönemde sayıları hızla artan süper kahraman dizilerinin, izlemekten keyif alanlar için pek çok alternatifi var. Biz de IMDb puanı en yüksek olan ve en popülerler arasına seçilmiş 10 tanesini sizin için derledik.

Geçtiğimiz son birkaç senede, hem Marvel'in hem de az da olsa DC'nin etkisiyle süper kahramanların popülaritesi giderek arrtı. Üretilmeye başlandığı ilk dönemlerden beri her zaman kemik bir okuyucu ve izleyici kitlesi bulunan bu 'süper evren' artık tüm dünyanın merakle beklediği yapımlara sahip bir 'sektör' haline gelmiş durumda. Hal böyle olunca da çizgi romanlar filmlere, filmler de karakterleriyle dizilere dönüşür oldu. Biz de IMDb'den en popüler seçilmiş 10 süper kahraman dizisini sizin için listeledik.

Black Lightning

IMDb Puanı: 6,4

DC'nin ilk büyük siyahi süper kahramanı Black Lighting'in kostümünü giyip kahramanlığa geri dönüş hiikayesini anlatan yapımın sevenlerinin sayısı hayli fazla.

The Gifted

IMDb Puanı: 7,6

Çocuklarının süper güçleri olduğu ortaya çıkan sıradan bir ailenin hikayesine odaklanan yapım, temelde X-Men örgüsüyle ilerleyen ve oldukça sevilen diziler arasında.

8 - The Punisher

IMDb Puanı: 8,6

Netflix'in son dönemde zor zamanlardan geçen süper kahraman dizileri arasından sıyrılan 'The Punisher', tanıdık olduğumuz bir 'ailesinin öldürülmesiyle intikam yolculuğuna çıkan kahraman' hikayesi anlatıyor.

Gotham

IMDb Puanı: 7,9

Uzun süredir devam eden ve oldukça sevilen bir DC dizisi olan Gotham, tahmin edeceğiniz üzere pek çok sevilen DC karakterini ekrana taşıyor.

DC's Legends of Tomorrow

IMDb Puanı: 6,9

2016'dan beri yayınlanan ve pek çok DC karakterinin hikayesine aynı anda dokunan yapım, özellikle DC hayranları tarafından hayli seviliyor.

Supergirl

IMDb Puanı: 6,5

Krypton'dan gelen bir diğer süper kahraman olan Supergirl'ün hikayesine odaklanan dizi, 2015 senesinde ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

Arrow

IMDb Puanı: 7,7

Uzun soluklu süper kahraman dizilerinden biri olan Arrow, 2012 senesinde çıktığından bu yana en sevilenler arasında yer aldı.

The Flash

IMDb Puanı: 7,9

Süper hızlı kahraman Flash'ın hikayesine odaklanan seri, 2014 senesinde yayınlandı ve izleyicilerin diziye dair yorumları genel olarak oldukça iyi.

Titans (I)

IMDb: 8,2

DC'nin en yeni serisi olan Titans, şimdiye kadar gelen yorumlara bakılacak olursa başarılı bir dizi ve eğer süper kahraman dizileri ilginizi çekiyorsa göz atmayı isteyebilirsiniz.

Daredevil

IMDb Puanı: 8,7

IMDb'ye göre en popüler süper kahraman dizisi ise Daredevil. Netflix'te yayınlanan dizi, 3. sezonuyla yayında.