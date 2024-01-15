IMF, yapay zekânın etkilerine ilişkin bir çalışma yaptı. Yapılan çalışma, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Çalışmaya göre istihdamın yüzde 40'ı, yapay zekânın gelişimi nedeniyle risk altında.

2023'te en çok konuştuğumuz meselelerin başında gelen yapay zekâ, hem beyaz hem mavi yaka cephesinde bazı tartışmaların merkez noktası. Çünkü pek çok kişi, yapay zekânın iş kollarını yok edeceğine inanıyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan açıklamalarsa bu inanışın çok da yersiz olmadığını gözler önüne serdi.

IMF tarafından gerçekleştirilen bir analiz çalışmasına göre yapay zekâ, hâlihazırda hizmet veren sektörlerin yüzde 60 kadarına önemli katkılar sağlayacak. IMF yetkililerine göre bunların en az yarısında çalışan personel, yapay zekâ ile üretkenliğini artıracak. Ancak bu demek olmuyor ki her şey güllük gülistanlık olacak.

Yapay zekâdan faydalanamayacak yüzde 40'lık kesimse risk altında

Çalışmaya göre yapay zekânın destek vermeyeceği alanlarda kalan yüzde 40'lık kesim, ciddi bir risk altında. Yetkililere göre bu kesim, işsizlik riski ile karşı karşıya ve bu da küresel çapta eşitsizliğin artmasına yol açacak. Bu eşitsizlik sadece bireyler arasında yaşanmayacak. IMF, yapay zekâ teknolojilerinin düşük gelirli ülkelerle yüksek gelirli ülkeler arasındaki farkı daha da açacağına inanıyor.

IMF CEO'su Kristalina Georgieva tarafından yapılan açıklamaya göre yapay zekâ, çoğu senaryoda eşitsizliği artıracak. Hâl böyle olunca sektör temsilcileri ile politika yapıcıların, toplumsal gerilimlerin artmasını önleyecek çalışmalar yapmaları gerekiyor.

Peki yapay zekâ, hangi alanda çalışanları nasıl etkileyecek?

IMF tarafından yapılan araştırmaya göre yapay zekâ, fayda sağlayamadığı sektörler doğrudan iş yapıcı rolü üstlenebilir. Bu da işçi talebini düşürmeye ek olarak, ücretlerin azalmasına veya bir çalışma alanını tamamen ortadan kaldırabilir.

Bununla birlikte; genç ve yapay zekâyı çoktan benimsemiş olan personel, ilerleyen süreçte yapay zekânın avantajlarını yakalayabilir. Araştırmaya göre bu tür personel, orantısız maaş artışlarıyla karşılaşabilir. Hâlihazırda düşük gelir diliminde olan ve nispeten yaşlı personel ise yapay zekâ etkisiyle geride kalacak gibi görünüyor.