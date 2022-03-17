İngiltere ile Türkiye arasında devasa bir kredi anlaşmasına varıldı. İngiltere, bu anlaşma kapsamında Türkiye'ye tam 2,1 milyar euro kredi verecek. Bu kredi, Ankara ile İzmir arasındaki 503 kilometrelik yüksek hızlı tren projesinde kullanılacak.

İngiltere ile Türkiye arasında eşi benzeri görülmemiş bir anlaşmaya varıldı. İngiltere İhracat Finansmanı'nın (UKEF), Ankara ile İzmir arasındaki hızlı tren projesi için tam 2,1 milyar euro kredi sağlayacağı açıklandı. Bu kredi, İngiltere tarihinin en büyük altyapı ihracat finansmanı olarak tarihe geçti.

Konuyla ilgili açıklamalar hem İngiltere Ticaret Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yapıldı. İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan tarafından yapılan açıklamalarda, Türkiye'nin İngiltere için çok önemli bir ticari partner olduğu ifade edildi. İngiltere Ticaret Bakanlığı ise Türkiye'nin karbonsuzlaştırılmasına büyük katkı sağlanacağı belirtildi. Nureddin Nebati, iş birliğinden memnun olduğunu ve bu tür birlikteliklerin artması gerektiğini söyledi.

Hızlı tren projesi 503 kilometre uzunluğunda olacak

Ankara ile İzmir'i birbirine bağlayacak hızlı tren projesi için açılan internet sitesindeki bilgilere baktığımızda; proje güzergahının 503,3 kilometre olacağını görüyoruz. Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir'den geçecek proje, Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Salihli, Turgutlu ve Manisa'da da gar ve istasyonlar içerecek. İşte İngiltere, bu projenin tamamlanabilmesi için Türkiye'ye kredi vermiş olacak.

İngiltere, Türkiye'deki 503 kilometrelik yüksek hızlı tren projesi için 2,1 milyar euroyu gözden çıkarmış olsa da bunun dönüşünün ülkenin yararına olduğunu söylemek gerek. İngiltere, er geç verdiği parayı geri alacak. Üstelik İngiliz şirketler, proje için demir yolu, sinyal ve elektronik sistemler için yüzlerce milyon sterlinlik anlaşmalar imzalayacaklar...