İngiltere'de yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası sonrası sitelere eklenen yaş doğrulama sistemleri, Death Stranding'den Sam Porter Bridges'i kullanarak aşılabiliyor.

İngiltere'de yürürlüğe giren yeni çevrim içi güvenlik yasasıyla birlikte, internet platformları İngiliz kullanıcılarına yaş doğrulama zorunluluğu getirdi. Asıl ilginç olan ise kullanıcılar bu sistemlerin o kadar da sağlam olmadığını çok hızlı bir şekilde gün yüzüne çıkardı.

Kararın yürürlüğe girmesinin ardından Reddit ve Discord gibi platformlar yüz tanıma ile yaş kontrolü yapmaya başladı. Bir Reddit kullanıcısı olan Dany Sterkhov, bu yüz tarama sistemlerinin aslında Death Stranding adlı oyunun fotoğraf moduyla kolayca kandırılabileceğini ortaya koydu.

Yakında bu yöntemin önüne geçilmesi bekleniyor

Tek yapmanız gereken şey ise oyunu açmak, Sam Bridges karakterini kameraya baktırmak ve yüz tarama isteyen uygulamaya bu görüntüyü göstermek. Discord, kullanıcıdan ağzını açıp kapatmasını isterken; Reddit, yüz hareketi talep ediyor ancak Sam’in yüz ifadeleri ve kamerayla küçük oynamalar sayesinde her iki platform da kandırılabiliyor.

Sterkhov, aynı yöntemi Bluesky platformunda da denedi ancak burada kullanılan Yoti adlı sistem, bu yönteme karşı daha dayanıklı çıktı. Yoti, Instagram’ın yüz yaş tahmin teknolojisini de kullanarak daha güvenli bir doğrulama sağlamayı hedefliyor.

İngiltere'den pek çok kişi şu anda bu yöntem ile birçok platformun yaş doğrulama sistemini aşmaya başladı, aynı zamanda yüzlerini veya kredi kartı bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşmaktan da kurtuluyorlar. Bu sebeple çok geçmeden bu durumun önüne geçilmesinin muhtemel olduğunu belirtelim.