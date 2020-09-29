Ziyaretçilere Küfür Eden Beş Papağan Gösterimden Alındı

İngiltere'deki Lincolnshire Yaban Hayatı Parkı'nda ziyaretçilere küfür eden beş papağanlık çete gösterimden alındı. Papağanlar hem birbirlerinden hem de ziyaretçilerden gelen tepkilerle daha fazla küfür ediyorlardı.

Zekâları ve yetenekleriyle bizi zaman zaman şaşkınlığa uğratmayı başaran papağanlar, özellikle insan gibi konuşabilmeleriyle pek çok kişinin en sevdiği kuş türü oluyorlar. Papağanlar, yalnızca duyduğu sesleri taklit edebildikleri içinse bazen kulağa hoş gelmeyen ve kendilerinin ne anlama geldiğini bilmedikleri bazı ifadeleri dışa vuruyorlar.

İşte buna bir örnek de İngiltere'deki Lincolnshire Yaban Hayatı Parkı'nda yaşandı. Parkta yaşayan beş papağan, parkın ziyaretçilerine insan gibi küfür etmeye başladılar. Afrika gri papağanı türündeki papağanlar, bu davranışları nedeniyle hep birlikte ziyaretçilerin gözünden uzaklaştırıldılar.

Papağanlar yalnızca ziyaretçilerin değil, birbirlerinin de gazına geliyordu:

Beş papağan, ağustos ayında Lincolnshire Parkı'na getirilmiş ve karantinaya alınmıştı. Fakat papağanlar karantinadan çıkarılıp ziyaretçilerin karşısına getirilince ziyaretçilere küfür etmeye başlamışlardı. Üstelik papağanların kendi aralarında kurduğu iletişim de bir hayli ilginçti.

Bir park yetkilisi, papağanlar hakkında yaptığı açıklamada ilk başlarda papağanlarla çalışmanın oldukça eğlenceli olduğunu söyledi. Karantina altındayken de küfür eden papağanların dışarıya çıkarıldıklarında bu alışkanlıklarını bırakacakları ümit edilse de işler böyle yürümedi.

Beş papağan, kendilerini görmeye geren ziyaretçilere küfür ediyorlardı. Bu yetmezmiş gibi eğer küfürlerine gülerek veya şok olarak tepki veren bir ziyaretçi olursa papağanlar, daha da küfür etmeye başlıyorlardı. Üstelik bir papağan küfür edince diğer papağanlardan birisi ya da bazıları da gülüyor, böylece tepki nedeniyle küfür eden papağanlar birbirlerinin tepkileri sonucunda da küfür ediyorlardı. Yani ortada zincirleme bir reaksiyon oluşuyordu.

Bu durum bazı ziyaretçilerin rahatını bozmasa da park yönetimi, hafta sonları parka çocuk ziyaretçiler geldiği için papağanları kaldırmaya karar verdi. Papağanlar, birbirlerinden ayrılarak farklı kolonilere gönderildi. Park görevlileriyse papağanların bu kolonilerde farklı kelimeler öğrenmelerini umuyorlar.

Fakat şu noktada ortada hiç de iç açıcı olmayan bir tablo duruyor. Zira farklı kolonilere gönderilen papağanların o kolonilerdeki kelimeleri öğrenmek yerine kolonilere küfür öğretme olasılıkları da bulunuyor. Böyle bir şey gerçekleşirse park yönetimi ne yapacağını henüz bilmiyor.

Aslında bu durum, aynı park yönetiminin papağanlarla yaşadığı ilk ilginç durum da değildi. Bu yılın başında Chico isimli bir papağan, Beyonce'nin 'If I Were a Boy' parçasını seslendirerek sosyal medyada viral olmuştu. Hatta papağanın kendi Instagram hesabı bile açılmıştı.