İnsan Kanında Mikroplastik Bulunduğu Tespit Edildi

Hollanda'da yapılan bir araştırma, çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Yeni araştırma ile insan kanında mikroplastik bulunduğu ilk kez ispatlandı. Üstelik bu mikroplastikler çok da spesifik türden değildi. Araştırmaya göre kanımızda su içtiğimiz pet şişelerdeki mikroplastikler dolaşıyor...

Hollanda'da hizmet vermekte olan Amsterdam Vrije Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Prof. Dick Vethaak liderliğindeki bir grup bilim insanı, fazlasıyla endişelenmemiz gereken bir keşif yaptı. Hepsi de tamamen sağlıklı olan 22 kişinin kan örneklerini inceleyen araştırma ekibi, bu kan örneklerinin 17 tanesinde plastik parçacıklar buldu. Evet yanlış duymadınız; plastik parçacıklar artık kanımızda dolaşıyor... Bu araştırmayla mikroplastikler, ilk kez insan kanında tespit edilmiş oldu...

Plastiğin gezegenimiz için de sağlığımız için de çok tehlikeli olduğunu artık konuşmaya gerek yok. Yapılan çalışma ise durumun artık korkutucu boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Zira daha önceki araştırmalarda gerek balıklarda gerek Everest Dağı'nın zirvesinde bulunan plastik parçacıklar, artık kanımıza dahi karışmış durumda. Dick Vethaak, "Endişelenmeliyiz." diyerek durumun vahametini açıkladı.

Su içtiğimiz şişeler, kanımızda dolaşıyor!

Hollanda'da incelenen ve mikroplastik tespit edilen kan örneklerinden neredeyse yarısında, içtiğimiz su şişelerinde kullanılan pet plastik malzeme tespit edildi. Ayrıca gıda ve diğer ürünlerin paketlenmesinde kullanılan polistiren ile taşıma torbalarının imalatında kullanılan polietilen de kana karışan mikroplastikler arasında yer alıyordu. Araştırmayla ilgili yapılan açıklamalarda, bazı kan örneklerinde her üç mikroplastik türünün de tespit edildiği ifade edildi.

Prof. Dick Vethaak, "çığır açıcı" olarak nitelendirdiği araştırmanın kapsamının genişletilmesi gerektiğini söylüyor. Hem daha çok kişiye hem de daha çok olasılığa ihtiyaç duyulduğunu belirten bilim insanına göre plastik bardaklar ve maskeler gibi tüm olasılıkların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Daha önce yapılan incelemelerde bebeklerin ve küçük çocukların mikroplastiğe karşı direncinin daha düşük olduğunun ispat edildiğini söyleyen bilim insanı, en çok da bebekler ve çocuklar için korkulması gerektiğini belirtiyor...

Mikroplastik insan vücudunu nasıl etkiliyor?

Plastik malzemelerin insan vücuduna ne kadar zararlı olduğu zaten yıllar öncesinden beri biliniyor. Plastik malzemenin hammaddesi vücuda girdiğinde başta kanser olmak üzere pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Ayrıca tiroid bezi ve pankreas gibi organlar da bu hammaddeden kaynaklı olarak etkileniyor. Ayrıca kısırlık gibi sorunlar da plastiğin vücuda girmesi nedeniyle baş gösterebiliyor.