Instagram'ın yeni bir özellik geliştirildiği ortaya çıktı. Bu özellik, kullanıcıların birbirlerini "dürtmelerini" sağlayacak. Özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı bilinmiyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bağımsız yazılımcı Alessandro Paluzzi tarafından tespit edilen bu yeni özellik, kullanıcıların birbirlerini "dürtmelerini" sağlayacak.

Dürtme özelliğini bilirsiniz. Bu özellik, MSN ve Facebook gibi platformlarda oldukça popülerdi. Ancak Instagram, Facebook ile Meta'ya ait olmasına rağmen bu tür bir özelliğe sahip değildi. Alessandro Paluzzi'nin yaptığı tespit, bunun çok yakında değişebileceğini gösteriyor.

Instagram'ın yeni özelliği böyle görünecek

Edinilen bilgiye göre Instagram'ın dürtme özelliği, kullanıcıların profil sayfalarında bulunacak. Ekranın üst kısmına yerleştirilecek bir buton, kullanıcının "dürtülmesini" sağlayacak. Tahminlerimize göre dürttüğünüz bir kullanıcı, bununla ilgili bildirimi mesajlaşma bölümü üzerinden alacak.

Meta, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Öte yandan; özellikle ilgili detaylı bilgi de paylaşılmadı. Instagram geliştiricileri, bu özelliği kullanıcılara sunabilecekleri gibi rafa kaldırabilirler. Tüm bunların netleşmesi için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Mark Zuckerberg, dürtme özelliğini sarhoşken bulmuş: