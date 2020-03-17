iOS 13.4 Türkiye'de Saat Kaçta Yayınlanacak?

Apple'ın iPhone kullanıcıları için sunduğu mobil işletim sistemi iOS'un 13.4 sürümünü bugün yayınlaması bekleniyor. Peki iOS 13.4 Türkiye'de ve diğer ülkelerde saat kaçta yayınlanacak?

Apple'ın iOS 13.4'ü bugün tüm kullanıcılara yayınlaması bekleniyor. Mobil işletim sisteminin yeni sürümü dört gözle bekliyorsanız ve ne zaman yayınlanacağını merak ediyorsanız cevabı burada.

iOS 13.4 bir süredir beta aşamasındaydı ve yeni özellikleri test ediliyordu. Şirket şu ana kadar 5 beta sürüm yayınladı ve sonunda kararlı sürüm geliyor. Apple iOS 13.4'ün çıkış tarihini resmi olarak açıklamasa da, güncellemenin bugün cihazlara gelmesi bekleniyor.

iOS 13.4 ne zaman yayınlanacak?

Yukarıdaki görselde de göreceğiniz üzere iOS 13.4, ülkemizde bugün saat 20.00'da yayınlanacak. Saatlerin Apple'ın güncellemeyi geri çekmeye karar vermesi durumunda değişebileceğini belirtelim. Apple, corona virüsü salgını için önlem alarak çalışanlarından evden çalışmalarını istedi. Bu durum iOS 13.4'ün yayınlanma tarihi üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

iOS 13.4'ün sunduğu özellikler ve değişiklikler göz önüne alındığında önemli bir güncelleme olduğunu belirtmek gerekir. Ayrıca yeni sürüm, daha iyi kararlılık için önemli hata düzeltmeleri, performans geliştirmeleri ve güvenlik güncellemeleriyle gelecek.