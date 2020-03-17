iOS 14'ün Kodları, iPhone 9 Plus'ın Varlığını Doğruluyor

Apple'ın yaklaşmakta olan yeni telefonu ile ilgili bazı dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı. 9to5Mac ekibinin iOS 14 kodlarında yaptığı inceleme, yeni iPhone modelinin ikinci bir versiyonu olacağını ve bu versiyonun iPhone 8 Plus'ın yerine geleceğini ortaya koyuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, şu sıralar yeni bir iPhone üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Aslına bakacak olursak şirket, bu telefon ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı ancak yaşanan gelişmeler ve bazı somut deliller, Apple'ın yeni bir telefon üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkan veriler, Apple'ın yeni telefonunun bazı özelliklerini zaten ortaya koydu. Örneğin yaklaşmakta olan bu telefon 4.7 inç büyüklüğünde bir LCD ekranla gelecek ve Touch ID desteği sunacak. Şimdiyse 9to5Mac ekibi, iOS 14'ün kodlarında Apple'ın yeni telefonuyla ilgili bazı yeni detaylar keşfettiler. Keşfedilen bu bilgiler, telefonun boyutunu ve bazı özelliklerini gözler önüne seriyor.

Ortaya çıkan bilgiler, Apple'ın iPhone 9 için iki farklı model düşündüğünü ortaya koyuyor. Çünkü iOS 14'ün kodları, "iPhone 9 Plus" isimli bir modelin daha olduğunu açıkça gösteriyor. Apple böylelikle, iPhone 8 Plus için de yeni bir alternatif sunmuş olacak.

iPhone 8 Plus, 5.5 inç büyüklüğünde bir telefondu. Bu yüzden iPhone 9 Plus'ın da 5.5 inç büyüklüğünde olması bekleniyor. Ayrıca iPhone 9 serisindeki telefonlar, Apple'ın iPhone 11 serisinde kullandığı "A13 Bionic" işlemcilerinden güç alacak. Böylece kullanıcılar görünüş olarak 'eski', donanım olarak yeni bir akıllı telefona sahip olabilecekler.

Apple, iPhone 9 serisinin fiyatını makul tutabilmek için şirketin bazı yeni teknolojilerinden vazgeçecek. Yine de Apple'ın iOS 13 işletim sisteminde sunduğu yeni yazılımsal özelliklerin neredeyse tümü ve hatta fazlası, iPhone 9 serisinde kullanılabilecek.

iPhone 9 serisinin ne durumda olduğu ve tüketicilerin hizmetine ne zaman sunulacağı şu an için bilinmiyor. Ancak ortaya çıkan bilgiler, bu telefonun büyük oranda hazır olduğunu gözler önüne seriyor. Eğer her şey yolunda giderse Apple, yeni telefonunu mart ayı içerisinde duyurabilir.