iOS 14’le Birlikte Fotoğraflara Başlık Eklenebilecek

Apple’ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı iOS 14 işletim sistemiyle birlikte gelen yeniliklerden biri de Fotoğraflar uygulaması içindi. Kullanıcılar, artık fotoğraflara başlık ekleyebilecekler.

Apple kullanıcıları, Fotoğraflar uygulamasına kaydolan tüm fotoğraflarını kolayca yönetebiliyorlardı ancak kullanıcıların uzun süredir istedikleri önemli bir özellik bir türlü uygulamaya gelmedi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, fotoğraflara başlık ve açıklama ekleyerek onları kolay bir şekilde bulabilecek ve sınıflandırabileceklerdi.

Fotoğraflara açıklama ve başlık ekleme özelliği, aslında Fotoğraflar uygulamasına daha önce eklenmişti fakat bu özellik, yalnızca Mac’teki Fotoğraflar uygulamasında kullanılabiliyorlardı. İşte uzun süredir talep edilen o özellik, sonunda Apple’ın yeni iOS 14 işletim sistemiyle kullanıcılara sunulacak.

Fotoğraflara başlık eklenebilecek:

iPhone kullanıcılarının uzun süredir beklediği, fotoğraflara başlık ve açıklama ekleme özelliği; Apple’ın yeni işletim sistemi iOS 14 ile gelen yeniliklerden biri oldu. Kullanıcılar, artık Fotoğraflar uygulaması üzerinden çektikleri veya indirdikleri herhangi bir fotoğrafa başlık ekleyebilecek.

Fotoğraflara başlık eklemek için izlemeniz gereken adımlarsa oldukça basit. Öncelikle başlık eklemek istediğiniz fotoğrafı tam ekranda açın ve yukarı doğru kaydırın. Burada 'Başlık' kısmına tıklayın ve fotoğrafa vermek istediğiniz başlığı bu bölüme yazın.

Fotoğraflar uygulaması üzerinden eklediğiniz başlıklar, cihazınız iCloud’un fotoğraf kütüphanesine bağlı durumdaysa tüm cihazlar arasında senkronize olacaktır. Yani bir telefonunuzda bir fotoğrafa eklediğiniz başlığı macOS kullanırken Fotoğraflar üzerinden arayınca aynı fotoğrafla karşılaşacaksınız.

Fotoğraflara eklediğiniz başlıkları daha sonra belirli bir fotoğrafı bulmak için kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için Fotoğraflar uygulamasındayken arama kısmına eklediğiniz başlığı yazmanız yeterli olacaktır. Bu sayede bu başlığa sahip olan her fotoğraf karşınıza çıkacak.