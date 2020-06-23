iOS 14'le Birlikte iPhone'lar Farklı Sesleri Algılayabilecek

Apple'ın dün canlı olarak yayınlamaya başladığı ve cuma gününe kadar sürecek olan WWDC20 etkinliğinden yeni işletim sistemi sürümleriyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Dün duyurulan iOS 14'ün ortaya çıkan bir diğer özelliğine göre artık iPhone'lar çevredeki farklı sesleri algılayabilecek.

Hepimizin bildiği üzere Apple, dün her sene yaptığı WWDC etkinliğinin ilk gününü canlı olarak yayınladı. Bu sene koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle çevrimiçi ortamda düzenlenen etkinlikte iOS 14, iPadOS 14, ve watchOS 7 gibi işletim sistemlerinin yeni sürümleri tanıtıldı. Tanıtılan iOS 14 ile birlikte yenilenen Siri, varsayılan tarayıcı seçme, App Library, Picture-in-Picture gibi yeni eklenen ve geliştirilen bazı özelliklerin yanı sıra bugün, iOS 14'te var olan yeni bir özellik ortaya çıktı.

Özellikle Apple'ın mobil işletim sistemi iOS'un yeni sürümüyle beraber, Apple bu sene daha kullanıcı odaklı erişilebilirlik düzeyi yüksek geliştirmeler ve yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Varsayılan uygulama seçebilme gibi yeni özelliklerle Apple, bu sene kullanıcılarına daha özgür bir iPhone deneyimi sunmayı da amaçlıyor. Bugün yeni ortaya çıkan özellik ise 'Sound Recognition' (Ses Tanıma) olarak adlandırılıyor.

iOS 14'le birlikte iPhone'lar özel sesleri ayırt edip uyarı verebilecek:

Sound Recognition ismiyle karşımıza çıkan bu yeni özellik, basitçe ses tanımlama teknolojisi olarak adlandırılabilir. Yenilenen Siri'yle birlikte artık Siri'nin daha karmaşık komutları algılayabileceğini ve çeviri yapabileceğini dün Apple tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda öğrenmiştik. Siri'nin yenilenen teknolojisinin ardından ses tanıma özelliğinin gelmesi büyük bir sürpriz olmadı. Yeni ses tanıma özelliğiyle artık iOS 14 sürümüne sahip olan iPhone'lar; bebek ağlaması, yangın alarmı ve açık kalan muslukların su seslerini algılayıp kullanıcıya bu doğrultuda bildirimler yollayabilecek.

Artık iOS 14'le birlikte menüde uygulama olarak yer alacak Sound Recognition, kullanıcılar tarafından hangi sesler hakkında bildirim almak istediklerine göre de özelleştirilebilecek. Artık kullanıcılar Sound Recognition sayesinde bebeklerinin ağlayıp ağlamadığını kontrol edebilirken ayrıca belki kulaklıkları takılıyken duymadıkları kapı zili veya evcil hayvanlarının seslerinden de bildirimler sayesinde haberdar olabilecekler.