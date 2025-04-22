Apple, iOS 18.5'in üçüncü geliştirici beta sürümünü yayımladı. Peki bu sürümde ne gibi değişiklikler bulunuyor? İşte bilmeniz gerekenler...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone'lar için iOS 18.5'in üçüncü beta sürümünü yayımladı. Geliştiriciler için yayımlanan sürüm, iPhone'lara çok büyük yenilikler getirmiyor.

Aslına bakacak olursak bu durum çok da şaşırtıcı değil. Çünkü Apple, iOS 18'de vadettiği özelliklerin büyük bir çoğunu kullanıcılara ulaştırdı. Hâl böyle olunca iOS 18.5, daha çok iyileştirme ve hatalara odaklanıyor.

iOS 18.5 beta 3'te tespit edilen değişiklikler

Yapılan incelemelerde iOS 18.5'in üçüncü betasının sadece Mail uygulamasında birkaç ufak değişikliğe ev sahipliği yaptığı tespit edildi. Bu değişiklikler de kategoriler ve profil resimleri bölümündeki ince ayarlardan ibaret.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan iOS 18.4.1 ile ilgili detaylı bilgi için:

iOS 18.5'in üçüncü beta sürümüne ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Yeni bir beta sürüm yayımlanır ve başka değişiklikler olursa sizleri yeniden bilgilendireceğiz.