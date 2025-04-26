iOS 18.5 güncellemesiyle Apple Intelligence desteği Çin’e geliyor ve yeni Pride temalı duvar kağıtları kullanıma sunulacak.

Apple, iOS 18.5 güncellemesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık bir aydır beta sürecinde olan güncellemenin mayıs ayında herkesin kullanımına sunulması bekleniyor. Şu ana kadar pek fazla yenilik barındırmayan iOS 18.5’in, sürpriz iki özellikle birlikte çıkış yapabileceği konuşuluyor.

Apple, haziran ayında yapılacak WWDC etkinliğinde iOS 19'u tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, şu sıralar ağırlıklı olarak iOS 19'a odaklandığı için, iOS 18.5 güncellemesi daha sınırlı yeniliklerle geliyor.

iOS 18.5 küçük yeniliklerle geliyor

Gelen son bilgilere göre iOS 18.5 ile birlikte Apple Intelligence desteği devreye girecek. Çin’de Apple Intelligence’ın kullanıma sunulması, şirketin bu pazardaki iPhone satışlarını artırmayı hedeflediği döneme denk geldi. Çin, şu anda Apple Intelligence'ın aktif olmadığı tek büyük bölge konumunda bulunuyor. Avrupa Birliği de benzer bir durumdaydı ancak geçtiğimiz ay yayınlanan iOS 18.4 güncellemesiyle bu durum değişti. Apple’a yakın kaynaklar, şirketin bu desteği mayıs ayında Çin’de kullanıma sunmayı planladığını paylaştı.

Her yıl olduğu gibi, Apple bu yıl da Pride ayı kapsamında yeni duvar kağıtları sunacağını açıkladı. iOS 18.5’in kodlarında keşfedilen yeni Pride duvar kağıtlarının, önümüzdeki güncellemeyle birlikte kullanıcılara sunulacağı belirtildi. Apple ayrıca Apple Watch kayışları ve saat yüzlerinde de Pride temalı yenilikler yapma geleneğini sürdüreceğini duyurdu. Bunun yanı sıra güncellemede başka sürpriz özelliklerin de yer alabileceği belirtildi.

iOS 18.5 güncellemesi, Apple Intelligence’ın Çin’de kullanıma sunulması ve yeni Pride duvar kağıtları dışında büyük bir yenilik getirmeyecek. Apple, asıl yeniliklerini iOS 19 ile birlikte tanıtacağını ise şimdiden duyurdu.