Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iOS 27 ile Apple Intelligence Özelliklerinde ChatGPT Yerine Claude, Gemini Gibi Modelleri Kullanabileceksiniz!

Apple, iOS 27 ile Apple Intelligence özelliklerinde kullanıcıların ChatGPT yerine Claude, Gemini gibi üçüncü taraf araçları varsayılan olarak seçmesine izin verecek.

iOS 27 ile Apple Intelligence Özelliklerinde ChatGPT Yerine Claude, Gemini Gibi Modelleri Kullanabileceksiniz!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, haziran ayında gerçekleştireceği WWDC geliştirici konferansında birçok yeni duyuruyu bizlerle buluşturacak. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise şüphesiz iOS 27 olacak. iOS 27 ile önemli yeniliklerin iPhone’lara gelmesini bekliyoruz. Apple Intelligence yapay zekâ özellikleri de bunlardan biri.

Şimdi ise Bloomberg Editörü Mark Gurman, iOS 27 ile gelecek bir yapay zekâ özelliğini bizlerle buluşturdu. Buna göre iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27, kullanıcıların Apple Intelligence özelliklerinde üçüncü taraf yapay zekâ hizmetlerini varsayılan olarak ayarlamasına olanak tanıyacak.

İçerikten Görseller

iOS 27 ile Apple Intelligence Özelliklerinde ChatGPT Yerine Claude, Gemini Gibi Modelleri Kullanabileceksiniz!
apl

Apple Intelligence için ChatGPT yerine, Claude veya Gemini gibi araçları seçebileceksiniz

apl

Apple, iOS 26’da Siri, Yazma Araçları ve Image Playground gibi Apple Intelligence özelliklerinde ChatGPT’yi sunmak için OpenAI ile zaten bir anlaşma imzalamıştı. Ancak iOS 27’de bu değişecek ve üçüncü taraf araç olarak yalnızca ChatGPT’yi varsayılan olarak kullanmak zorunda kalmayacaksınız.

Artık Apple Intelligence’ın yazma, Image Playground, Siri ve diğer özelliklerinde varsayılan yapay zekâ aracını Claude, Gemini gibi farklı şirketlerin modelleri olarak seçme şansına sahip olacaksınız. Apple, geçtiğimiz aylarda Google ile bir anlaşma imzalamıştı ve bu kapsamda Siri için Gemini tabanlı bir modelin kullanılması planlanıyordu. Ancak kullanıcılar isterlerse farklı bir model de kullanabilecekler. Yani en çok sevdiğiniz yapay zekâ hizmetini iPhone’unuzun özelliklerinde kullanmanız mümkün hâle gelecek.

iOS 27 ile iPhone'lara 3 Yeni Müthiş Yapay Zekâ ile Fotoğraf Düzenleme Özelliği Gelecek! iOS 27 ile iPhone'lara 3 Yeni Müthiş Yapay Zekâ ile Fotoğraf Düzenleme Özelliği Gelecek!

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Sudan Ucuz Fiyata İyi Özellikler Sunan Tablet Redmi Pad 2 9.7 Tanıtıldı

Sudan Ucuz Fiyata İyi Özellikler Sunan Tablet Redmi Pad 2 9.7 Tanıtıldı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Samsung Kamera Düzenini Değiştiriyor: S27 Ultra’da Bir Kamera Eksilebilir

Samsung Kamera Düzenini Değiştiriyor: S27 Ultra’da Bir Kamera Eksilebilir

10.200 mAh'lik Devasa Bataryaya Sahip Bütçe Dostu Telefon vivo Y600 Pro Tanıtıldı

10.200 mAh'lik Devasa Bataryaya Sahip Bütçe Dostu Telefon vivo Y600 Pro Tanıtıldı

Acayip Uygun Fiyata 120 Hz Ekran, 6000 mAh Batarya Sunan POCO C81 Pro Tanıtıldı

Acayip Uygun Fiyata 120 Hz Ekran, 6000 mAh Batarya Sunan POCO C81 Pro Tanıtıldı

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Mayıs 2026: Kamerası En İyi Telefonlar

Mayıs 2026: Kamerası En İyi Telefonlar

iPhone Yapay Zeka iOS

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Hyundai Fiyat Listesi Açıklandı: B-SUV İsteyen Bayon'u Kaçırmasın

Mayıs 2026 Hyundai Fiyat Listesi Açıklandı: B-SUV İsteyen Bayon'u Kaçırmasın

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Mayıs 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Clio Fiyatına B-SUV Var!

Mayıs 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Clio Fiyatına B-SUV Var!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com