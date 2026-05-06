Apple, iOS 27 ile Apple Intelligence özelliklerinde kullanıcıların ChatGPT yerine Claude, Gemini gibi üçüncü taraf araçları varsayılan olarak seçmesine izin verecek.

Apple, haziran ayında gerçekleştireceği WWDC geliştirici konferansında birçok yeni duyuruyu bizlerle buluşturacak. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise şüphesiz iOS 27 olacak. iOS 27 ile önemli yeniliklerin iPhone’lara gelmesini bekliyoruz. Apple Intelligence yapay zekâ özellikleri de bunlardan biri.

Şimdi ise Bloomberg Editörü Mark Gurman, iOS 27 ile gelecek bir yapay zekâ özelliğini bizlerle buluşturdu. Buna göre iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27, kullanıcıların Apple Intelligence özelliklerinde üçüncü taraf yapay zekâ hizmetlerini varsayılan olarak ayarlamasına olanak tanıyacak.

Apple Intelligence için ChatGPT yerine, Claude veya Gemini gibi araçları seçebileceksiniz

Apple, iOS 26’da Siri, Yazma Araçları ve Image Playground gibi Apple Intelligence özelliklerinde ChatGPT’yi sunmak için OpenAI ile zaten bir anlaşma imzalamıştı. Ancak iOS 27’de bu değişecek ve üçüncü taraf araç olarak yalnızca ChatGPT’yi varsayılan olarak kullanmak zorunda kalmayacaksınız.

Artık Apple Intelligence’ın yazma, Image Playground, Siri ve diğer özelliklerinde varsayılan yapay zekâ aracını Claude, Gemini gibi farklı şirketlerin modelleri olarak seçme şansına sahip olacaksınız. Apple, geçtiğimiz aylarda Google ile bir anlaşma imzalamıştı ve bu kapsamda Siri için Gemini tabanlı bir modelin kullanılması planlanıyordu. Ancak kullanıcılar isterlerse farklı bir model de kullanabilecekler. Yani en çok sevdiğiniz yapay zekâ hizmetini iPhone’unuzun özelliklerinde kullanmanız mümkün hâle gelecek.