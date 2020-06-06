iOS'da Google Hesaplarının Kullanımını Kolaylaştırılacak

Kullandığımız mobil cihazlarda güvenlik konusu önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. En fazla kullanılan güvenlik yöntemlerinden biri olan 2 faktörlü kimlik doğrulama anahtarı (2FA), kullanıcıların hesaplarını, kullandıkları cihaza bağlamasına yardımcı oluyor. Google bu teknolojinin Apple cihazlarda daha rahat kullanılabilmesi için yenilikler getireceğini açıkladı.

Oldukça yüksek düzeyde güvenlik sağlayan iki faktörlü kimlik doğrulama anahtarları (2FA), hesaplarının güvenliği konusunda endişelenen birçok kullanıcı için büyük bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. 2FA anahtarı ile bir cihazı eşleştirdiğiniz zaman, hesabınıza yalnızca eşleştirdiğiniz cihaz ile ulaşabiliyorsunuz. Fakat bu güvenlik anahtarını kullanarak, Apple cihazlarda Google hesaplarınıza erişmek istediğinizde ortaya bazı problemler çıkıyor. Bu problemlerin ana nedeni ise Smart Lock uygulamasının Apple cihazlar üzerinde 2FA güvenlik anahtarı oluşturulmasına olanak sağlamaması olarak tanımlanıyor.

Google bu konuyla alakalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Apple cihazlarda iki faktörlü kimlik doğrulama anahtarı oluşturma gibi işlemlerin oldukça basitleştirileceğini belirtti. Bu açıklama ile Google, Apple cihazlarında Google hesaplarını kullanan birçok kullanıcı için iyi haberi vermiş oldu.

Artık iOS'da Google hesapları için kolaylıkla güvenlik anahtarı oluşturulabilecek

iOS işletim sisteminin en son hâli için geliştirilen güvenlik anahtarları kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başlanacak ve bu sayede Apple yazılımlarında hesaplarınıza bağlantı sağlamak çok daha kolay olacak. Kullanıcılar tarafınan üzerinde durulan bir başka konu ise, Apple'ın sıklıkla kendini güvenlik teknolojileri konusunda öncü bir şirket olarak tanımlarken, neden cihaz bazlı iki faktörlü kimlik doğrulama anahtarlarının iOS üzerinde kullanılmasını bu kadar zorlaştırdığı yönünde.

Apple'ın güvenlik anahtarı konusundaki kısıtlayıcı tutumunun, şirketin belirli oranda müşteri kaybetmesiyle sonuçlananbileceği düşünülüyor. Ayrıca kendini güvenlik konusunda öncü olarak adlandıran bir şirketin, bu kadar basit konularda sınırlayıcı tavırlar sergilemesinin, Apple'ın güvenlik teknolojileri konusunda ileriye dönük gelişmesinde bir engel teşkil edebileceği de düşünülüyor. Apple eğer bu konularda sergilediği tavırlardan kaçınmazsa, ilerleyen zamanlarda 2FA güvenlik anahtarı konusuna önem veren müşterilerin başka cihazları tercih edebileceği ön görülüyor. Umarız ki Google'ın müşterilerine güvenlik ve kolaylık sunabilmek için gösterdiği gayreti, Apple cephesinde de görebiliriz.