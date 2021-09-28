iPad mini ve iPad, Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatları

Apple, 14 Eylül'deki lansman etkinliğinde duyurduğu yeni iPad ile iPad mini modelini Türkiye'de satışa sundu. 64 GB ya da 256 GB'lik depolama alanı seçenekleriyle satın alınabilen tabletlerde, yalnızca Wi-Fi ya da Wi-Fi + SIM desteği tercih edilebiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 14 Eylül'de büyük bir lansman gerçekleştirmiş ve bu lansman kapsamında en yeni ürünlerini duyurmuştu. Şirketin duyurduğu ürünler arasında yıldız gibi parlayanlar, hiç şüphesiz iPhone 13 ailesiydi. Ancak şirket, bu akıllı telefonların yanı sıra yeni iPad ile iPad mini modellerini de duyurmuştu. Şimdi bu tabletler, Türkiye pazarında resmen satışa sunuldu.

Apple, lansman sırasında yaptığı açıklamalarda iPad mini'nin 8,3 inç, iPad'in ise 10,2 inç büyüklüğünde ekranlara sahip olacağını açıklamıştı. Şirketin yeni tablet modellerinin en dikkat çeken özellikleri ise artırılmış performansları ile fiyatlarıydı. iPad mini ile iPad'in Türkiye fiyatlarına baktığımızda da nispeten uygun olduğunu görüyoruz.

İşte yeni iPad modellerinin resmi Türkiye fiyatları

Apple Türkiye'nin internet sitesine baktığımızda, her iki modelin de 64 GB ve 256 GB'lik versiyonlarının olduğunu görüyoruz. Tüketiciler, iPad mini'yi dört, iPad'i ise iki renk seçeneğiyle satın alabiliyor. Bu renk seçenekleri iPad mini'de uzay grisi, mor, pembe ve yıldız ışığı, iPad'de ise uzay grisi ya da gümüş olarak karşımıza çıkıyor. Tüketiciler ayrıca, her renk seçeneği için yalnızca Wi-Fi destekli ya da SIM desteği olan versiyonları tercih edebiliyorlar. Renk seçenekleri ürün fiyatını etkilemezken tahmin edebileceğiniz üzere depolama alanı seçeneği ve SIM desteği, fiyatları doğrudan değiştiriyor. Öte yandan, dileyen tüketiciler satın alacakları iPad modeline ücretsiz lazer baskı ekleyebiliyorlar.

iPad mini Türkiye fiyatları:

64 GB depolama alanına sahip Wi-Fi destekli versiyon: 5.799 TL

64 GB depolama alanına sahip Wi-Fi + SIM destekli versiyon: 7.499 TL

256 GB depolama alanına sahip Wi-Fi destekli versiyon: 7.499 TL

256 GB depolama alanına sahip Wi-Fi + SIM destekli versiyon: 9.199 TL

iPad Türkiye fiyatları: