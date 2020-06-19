iPhone 12, 4,7 İnçlik iPhone SE’den Daha Küçük Olacak

Apple’ın bu sene tanıtması beklenen küçük ekranlı iPhone 12’nin, iPhone SE’den daha büyük ekrana sahip olmasına rağmen daha kompakt bir tasarımla geleceğini gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Apple’ın bu sene 4 yeni iPhone 12 modeli tanıtması bekleniyor. Yeni serinin giriş seviyesi olarak nitelendirebileceğimiz sürümün ise geçtiğimiz aylarda tanıttığı iPhone SE modeline benzer bir şekilde 5,4 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Bu özel küçük telefon, ortaya çıkan bilgilere göre iPhone SE’den daha kompakt bir cihaz olarak karşımıza çıkacak.

iPhone SE 2020’nin 4,7 inçlik küçük bir ekranı var. 399 dolardan satılan telefon, bu uygun fiyatına rağmen Apple’ın amiral gemisi yonga setlerine sahipti. Bu da haliyle müşterileri fazlasıyla memnun etmişti. Telefonun yeni cihazlardan farklı olarak alt kısımda yer alan fiziksel parmak izi okuyucusu ise telefonun ekranına rağmen daha büyük olmasına neden oluyordu.

Apple üzerine çektiği videolarla ün kazanan EverythingApplePro isimli YouTube kanalı, Apple’ın yeni kompakt telefonu olması beklenen 5,4 inçlik iPhone 12’yle ilgili fikir kazanmamızı sağlayacak bir video paylaştı. Yeni iPhone’un CAD tabanlı görüntüsünün boyutuna uygun maketiyle iPhone SE 2020’yi kıyaslayan YouTuber, 4,7 inçlik iPhone SE’nin 5,4 inçlik iPhone 12’den fiziksel olarak daha büyük olduğunu gösterdi.

iPhone 12’de çerçeveler çok daha ince

Apple, geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu iPhone SE’nin alt ve üst kısmında son derece geniş çerçevelere yer vermişti. Yeni küçük telefonda ise bu çerçeveler ortadan kalkıyor. Durum böyle olunca daha büyük bir ekran olsa da daha kompakt bir cihaza sahip olabiliyoruz.

Yurt dışında 399 dolarlık satış fiyatına sahip olan iPhone SE 2020, ülkemizde 5.299 TL’den satılıyor. 5,4 inçlik iPhone 12’nin kaç TL’den satışa sunulacağı henüz bilinmiyor, ancak cihazın 8000 TL üstünde bir fiyata satışa çıkacağı düşünülüyor.