iPhone 13 Yıllardır Beklenen Bir Özellikle Gelebilir

iPhone kullanıcıları yıllardır Touch ID parmak izi okuyucunun yeniden telefonlarda yer almasını istiyordu. Söylentilere göre bir sonraki nesilde bu istekleri karşılanabilir.

Apple, yakın zamanda iPhone 12 modellerini satışa sundu. Bu modeller dünya çapında tartışma konusu olsalar da adeta peynir ekmek gibi satıldı. Daha pek çok kullanıcı iPhone 12 modellerine kavuşamadan bir sonraki telefon hakkında söylentiler ortaya çıktı.

Daha önce de yaptığı paylaşımlarda isabetli tahminler ve sızıntılar paylaşan bir hesap, yeni iPhone 13 hakkında bir açıklamada bulundu. Hesabın paylaşımına göre yeni telefonda Touch ID parmak izi okuyucu kullanılacak.

Touch ID geri dönüyor

Pek çok iPhone kullanıcısı için geçmişte bazı modellerde kullanılan Touch ID parmak izi sensörü oldukça başarılı bir sistemdi. Bu kullanıcılar yeni Face ID’ye rağmen eski sistemi de kullanmak istediklerini sıklıkla dile getiriyordu.

Yeni iPhone 13’lerde Amerikan teknoloji devinin bu taleplere cevap vereceği iddia edildi. Her ne kadar yeni telefonu görmemize daha 1 yıl gibi bir süre olsa da, teknoloji firmaları için bu süre oldukça kısa. Yeni cihazların geliştirme süreci 1 yıl önceden başlıyor.

Daha önce de paylaşımlarında oldukça şifreli bir kullanan bir Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “MESA uts for iPhone” ifadesi yer aldı. Yazım hatası gibi gözüken bu gönderi, yeni dönem için bilgiler barındırıyor olabilir.

Tweet’in şifreleri

Apple’ın geliştirme sürecinde Touch ID için kullandığı isim MESA idi. uts ise under the screen, yani ekranın altında ifadesinin kısaltması olarak biliniyor. Bu da Touch ID’nin yeni iPhone ile birlikte geri dönebileceği anlamına geliyor.

Aslında Touch ID özelliğinin geri dönüşü, koronavirüs pandemisi ile de ilişkili oldu. Zira Face ID özelliği daha kullanışlı olsa da maske takılırken kişileri tanımakta zorluk çekiyor. Bu yüzden de iki teknoloji bir arada kullanılabilir. Bakalım Apple yeni iPhone 13’te karşımıza nasıl yeniliklerle çıkacak?