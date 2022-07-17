iPhone 14 Fiyatları Konusunda Tartışmalar Devam Ediyor

Dünyanın en popüler akıllı telefon serilerinden iPhone'un yeni iPhone 14 serisinin bu yılın son çeyreğinde piyasada olması bekleniyor. Telefonların çıkışı yaklaşmışken bir yandan da fiyatları konusunda spekülasyonlar dolanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Apple, iPhone serisi ile akıllı telefon pazarının ana aktörlerinden biri konumunda bulunuyor. iPhone serisinin yeni modelleri olacak olan iPhone 14 ailesini tanıtmaya hazırlanan Apple, bu telefonlarda daha güçlü Pro ve Max modeller sunmayı da amaçlıyor.

Küresel enflasyon, çip krizi, hammadde krizi gibi etmenler nedeniyle hemen her cihazın fiyatının artması artık normal karşılanıyor. Bu esnada Apple da en azından ürünleri arasında ayırt edici bir fark oluşturarak daha yüksek fiyatları kabul edilebilir kılmaya çalışıyor. Firmanın stratejilerinden bağımsız olarak iPhone 14 fiyatları ise sürekli spekülasyonlara malzeme oluyor.

iPhone 14'lere zam mı gelecek?

Daha önce popüler bir analiz uzmanlığı ve yatırım danışmanlığı kurumu olan Wedbrush Securities'in başındaki isim Dan Ives, tedarik zincirlerindeki fiyatların yükseldiğini ve bu nedenle de son ürün olan iPhone 14'ün temel versiyonunda da fiyatta 100 dolarlık bir artış olabileceğini söylemişti. Ives, yaptığı açıklamada firmanın artan tedarik maliyetlerini aşmak zorunda olduğunu belirtmişti.

Ives'in iddiaları doğruysa iPhone 14'ü 899 dolardan satışta görebiliriz. iPhone 14 Max 999 dolar, iPhone 14 Pro 1099 dolar ve iPhone 14 Pro Max ise 1199 dolarlık fiyat etiketleriyle raflardaki yerlerini alabilir.

Öte yandan bu görüşe karşı olanlar da var. iPhone 14 üretiminin başlaması ile birlikte akıllı telefon hakkında daha fazla söylenti ortaya çıkmaya başladı. Bu söylentilerde dikkat çeken nokta ise iPhone 14 ile iPhone 13'ün aynı şasiye ve büyük oranda benzer parçalara sahip olacağı yönündeki iddialar. Bu durumda Apple, iPhone 14 için adeta sineğin yağını çıkararak hareket ederek 100 dolarlık artışı engelleyebilir. Zira aksi durumda iPhone kullanmaya başlayacak bir kişinin giriş maliyeti bile 699 dolardan 899 dolara çıkmış olacak.