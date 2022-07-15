iPhone 14 Pro Max'in Tasarımı Bir Kez Daha Göründü

iPhone 14 Pro Max'e ait olduğu ileri sürülen maket ürün görüntüleri paylaşıldı. Paylaşılan görüntüler, iPhone 14 Pro Max'teki çentiğin nasıl görünebileceğini ortaya koyuyor.

Yaz mevsiminin ortasına gelmiş bulunmaktayız. Bu durum, bir yandan havaların soğuyacağının işareti. Ancak teknoloji dünyası için en az bu kadar önemli bir şey dava var. Öyle ki Apple'ın iPhone 14 lansmanı yaklaşıyor. Eylül ayı içerisinde bir etkinlik düzenlemesi beklenen Apple, bu etkinlikte iPhone 14 ailesini tanıtacak.

Lansmanın yaklaşmasıyla birlikte de iPhone 14 serisi ile ilgili sızıntılar çoğalmış durumda. Bu bağlamda; gelen son haberler ise iPhone 14 Pro Max ile ilgili. Özellikle de Çin'den sızdırdığı bilgilerle bilinen bir Twitter hesabı, iPhone 14 Pro Max'in maket görsellerini paylaştı. Paylaşılan görüntüler, telefonun nasıl görünebileceğini ortaya koyuyor.

iPhone 14 Pro Max, şu tasarıma sahip olabilir:

Paylaşılan görüntülere baktığımızda, iPhone 14 Pro Max'in ön tasarımının iPhone 13 Pro Max'ten bir nebze daha farklı olduğunu görüyoruz. Daha önceki dönemlerde de iddia edildiği gibi; paylaşılan görüntüler de çentik yapısının değişeceğini gözler önüne seriyor. Telefonun arka kısmında ise iPhone 13 Pro Max'teki gibi yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumunu görüyoruz. Bazı kaynaklara göre Apple, bu kez 12 MP yerine 48 MP çözünürlük sunan bir kamera sensörü tercih edecek.

Apple, iPhone 14 ailesi ile ilgili hiçbir açıklamada bulunmadı. Ancak bu akıllı telefonların sahip olacağı bazı teknik özellikler sızdırılmış durumda. Örneğin bu akıllı telefonun 6.7 inç 120Hz ProMotion OLED ekranla geleceği söyleniyor. A16 Bionic işlemciyle çalışacak telefon, 4.323 mAh kapasiteli bir batarya ile gelebilir. Ancak unutmayın ki bunlar şimdilik birer iddiadan ibaret. Lansman gerçekleştiğinde, iPhone 14 serisinin tüm özellikleriyle resmen tanışmış olacağız.

iPhone 14'ün tasarımıyla ilgili videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz: