Bir geliştirici, iPhone 15 Pro'yu Apple Studio Display'e bağladı ve Mac bilgisayar gibi kullandı. Apple, bu deneyim için şimdilik resmî destek sunmuyor. Ancak ilerleyen dönemlerde, iPhone 15 Pro satın almak için yeni bir neden daha görebiliriz.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 12 Eylül'de tanıttığı iPhone 15 serisi, tüketicilerle buluşmaya başladı. Hâl böyle olunca iPhone 15'in lansmanda açıklanmayan "gizli" özellikleri de yavaş yavaş paylaşılmaya başladı. Hatta geçtiğimiz günlerde paylaştığımız bir haberimizde, iPhone 15 Pro'nun dev ekran TV'ye bağlandığından ve Resident Evil Village oynandığından bahsetmiştik. iPhone 15 Pro'nun sunduğu deneyim gerçekten çok iyiydi.

Şimdiyse yine buna benzer bir gelişme ile karşınızdayız. "iOS_App_Dev" kullanıcı adlı bir bağımsız geliştirici, iPhone 15 Pro'yu Apple Studio Display'e bağladı. Geliştirici, infiniteX2P isimli üçüncü taraf uygulama ile de çoklu görevleri aktifleştiren geliştirici, iPhone'u adeta bilgisayara dönüştürdü. Ekran ile telefon arasında zaman zaman gecikme olsa da Apple'ın resmi olarak böyle bir destek vermediğini düşünürsek hiç de fena bir deneyim ortaya çıkmadığını söyleyebiliriz.

İşte bir iPhone 15 Pro'nun Mac bilgisayar gibi kullanıldığı o anlar:

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere; bahsi geçen deneyim için Thunderbolt kablo kullanıldı. Bu kablo, iPhone'un ekranındaki görüntünün Studio Display'e aktarımını sağladı. Üstelik ekranın tamamı kullanıldı. Şunu hatırlatalım; Apple Studio Display 5K çözünürlük (5120 x 2880 piksel) desteğine sahipken iPhone 15 Pro'nun ekranı 2796 x 1290 piksel çözünürlük sunuyor.

Apple, şu an için bir iPhone'un masaüstü bilgisayar gibi kullanılmasını sağlayacak resmî destek sunmuyor. Ancak gelinen son nokta, şirket için tüm altyapının çoktan hazır olduğunu gözler önüne seriyor. Yapılması gereken tek şey Samsung DeX benzeri bir uygulama geliştirmek ve kullanıcıya sunmak. Apple'ın böyle bir planı var mı bilmiyoruz ancak eğer böyle bir şey yapılırsa iPhone 15 Pro satın almak için yeni bir neden oluşacak desek abartmış olmayız. Neticede bir kullanıcı bu akıllı telefon için 64.999 TL ödeme yapacak ve kısmen de olsa bir Mac gibi kullanabilecek.

iPhone 15 Pro inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz: