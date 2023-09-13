iPhone 15 modellerinin destekleyeceği kablosuz şarj standardı Qi2 oldu. Bu standart, üçüncü taraf üreticilerin kablosuz şarj cihazlarını kullanan tüketicileri sevindirecek. Çünkü iPhone 15, pek çok cihazda 15W kablosuz şarj desteği sunacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone 15 lansmanı geride kaldı. Gerçekleştirilen etkinlikte iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile resmen tanışma imkânı yakaladık. Ancak Apple, geçmişte olduğu gibi bu yıl da yeni akıllı telefonlarının tüm özelliklerini lansmanda açıklamadı. Mesela iPhone 15 ailesinin kablosuz şarj özelliklerine çok da değinilmedi.

Apple bahsetmemiş olsa da iPhone 15, kablosuz şarj konusunda bazı iyileştirmeler sunacak. Bu bağlamda; yeni iPhone'lar artık Qi2 manyetik kablosuz şarj standardını destekleyecekler. Qi kablosuz şarj standardının gelişmiş bir versiyonu olarak anlatabileceğimiz teknoloji, sahip olduğu manyetik alan etkisi ile cihazların doğru pozisyonda kalmasını sağlayacak. Evet, Apple'ın geçtiğimiz yıllarda tanıttığı MagSafe teknolojisi ile aynı. Buradaki fark, iPhone 15 sahiplerinin sadece MagSafe değil, diğer cihazlarla da yüksek hızlı şarj edebilecek olması.

Artık üçüncü taraf şirketlerin ürettiği kablosuz şarj cihazları ile de yüksek hızlı şarj imkânı sunulacak

Apple, MagSafe cihazlarda 15W kablosuz şarj desteği sunuyordu. Diğer cihazlarda ise 7,5W ve duruma göre daha düşük hızlarda şarj imkânı sağlanıyor. Qi2 bunu değiştirecek. Üçüncü taraf cihazlar da artık 15W şarj desteği sunacak. Tabi burada önemli bir husus var. Apple'ın hangi kablosuz şarj cihazlarına 15W için sertifika vereceği belli değil. The Verge ile görüşen Apple yöneticilerinden Paul Golden, henüz hiçbir cihaz için Qi2 sertifikası verilmediğini, test ekibinin kontroller için ürün beklediğini söyledi.

iPhone 15 teknik özellikleri ve fiyatı için:

iPhone 15 ailesinin Qi2'ye geçiş yapmasının arkasında yatan neden, aslında USB Type-C ile aynı. Avrupa Birliği yasaları, farklı markalara ait ürünlerin aynı cihazda kullanılabilmesini istiyor. Apple de yasalara uyum için bu tür adımlar atıyor. Ancak burada unutmamanız gereken bir husus var. USB Type-C kablolarında olacağı gibi kablosuz şarj cihazlarında da çifte standart uygulanacaktır. "made for iPhone" sertifikası alamayan kablosuz şarj cihazları, 15W şarj desteği sunamayabilir.

iPhone 15 ile ilgili inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz: