iPhone 15 Ultra Hakkında Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

'Pro Max' modellerinin yerini alması beklenen iPhone 15 Ultra ile ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. Buna göre Apple, bu telefonda ilk kez çift ön kamera kullanacak.

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği bir etkinlikle iPhone 14 serisini bizlerle buluşturdu. Meraklılarını heyecanlandıran bu telefonların çıkışından kısa süre sonra ise bir sonraki iPhone 15 ailesi ile ilgili sızıntılar çıkmaya başladı. Sızıntılar, Apple’ın Pro Max isminden vazgeçerek yeni telefonunda ‘iPhone 15 Ultra’ ismini kullanacağını ve ‘dynamic island’ özelliğinin standart hâle gelebileceğini gösteriyordu.

Şimdi ise gelecek yıl çıkacak olan iPhone 15 Ultra ile alakalı yeni bir iddia ortaya çıktı. ‘Majin Bu’ isimli bir Twitter kullanıcısının paylaştığı bilgiler, telefonda ne gibi yenilikler ile karşılaşabileceğimizi gösterdi.

iPhone 15 Ultra çift ön kamera ile gelebilir

Kullanıcı, kaynaklarına dayandırdığı paylaşımında Apple’ın kamera kısmında önemli bir değişikliğe gideceğini iddia etti. Buna göre şirket, iPhone 15 Ultra’nın ön kamerasında iki selfie kamerası kullanarak kendi içinde bir ilke imza atacak. İkinci kameranın detaylarından ise bahsedilmedi.

Ayrıca bilgilerde, telefonun USB-C bağlantı noktasıyla ve en az 256 GB depolama seçeneği ile geleceğine de yer verildi. iPhone 15 Pro ile iPhone 15 Ultra farklarına da değinen sızıntı, iPhone 15 Pro’nun 128 GB’tan başlayan depolama ile çıkış yapacağını ve USB-C’ye sahip olacağını gösterdi. Son olarak, iPhone 15 Pro’nun Ultra’nın aksine tek ön kamera ile geleceği de aktarıldı.

Ortaya çıkan iddia, Apple’ın iPhone 15 serisinde daha kamera odaklı bir yaklaşım sergileyebileceğini ortaya koyuyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

iPhone 14 alnır mı?