Apple’ın geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı lansmanla birlikte iPhone 14’ü tanımış olduk. Telefon daha ilk haftasını doldurmadan ortaya iPhone ailesinin bir sonraki üyesinin isminin ne olacağına dair bir iddia atıldı.

iPhone 14 geçtiğimiz hafta itibariyle tanıtıldı ve gösterdiği yeniliklerle çoğunlukla Apple hayranları olsa da teknoloji hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren iPhone’lara yayınlanacak olan iOS 16 da iPhone kullanıcılarını fazlasıyla memnun edecek.

iPhone 14 daha yeni duyurulmuşken bir sonraki iPhone için ortaya iddialara atılmaya başlandı bile. iPhone ailesinin bir sonraki üyesi olacak olan iPhone 15’in Pro Max modelinin başka bir isimle çıkacağı iddia edildi.

Pro Max modeline elveda, artık iPhone 15 Ultra diyeceğiz.

Apple haberleriyle nam salmış olan Bloomberg yazarı Mark Gurman, iPhone 15 ailesindeki Pro Max modelinin isminin bu olmayacağını, bunun yerine Apple’ın o modeli iPhone 15 Ultra şeklinde isimlendireceğini iddia etti.

‘Peki bu iddia nereden çıktı?’ diye soruyor olabilirsiniz. Aslına bakarsanız bu, gayet mantıklı bir tahmin diyebiliriz. Geçtiğimiz lansmanda tek tanıtılan ürün iPhone 14 değildi, aralarında Apple Watch Ultra da vardı.

Gurman, Apple’ın Watch Ultra modelinden yola çıkarak bir sonraki Pro Max modelinin de isminin Ultra olarak değiştirileceğini düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

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