iPhone 16 Pro'nun konsept tasarımını iPhone 15 Pro ile karşılaştıran görseller yayımlandı. Görüntüler, yeni modelin ekran boyutunun gözle görülür şekilde artacağını ortaya koydu.

iPhone 16 serisinin tanıtılmasına kısa bir süre kaldı diyebiliriz. Apple, bir sürpriz olmazsa eylül ayında gerçekleştireceği bir etkinlikle yeni modelleri bizlerle buluşturacak. Cihazların çıkışına hâlâ birkaç ay olsa da haklarında bilgiler geliyordu.

Bunlardan biri de Pro modelin boyutuyla alakalıydı. Çıkan sızıntılarda, iPhone 16 Pro’nun boyutunun önceki nesle kıyasla büyüyeceği öne sürülmüştü. Şimdi ise iPhone 16 Pro ile iPhone 15 Pro’nun yan yana nasıl duracağını gösteren görseller geldi.

iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro’dan biraz daha büyük olacak

Öncelikle bu görsellerde gördüğünüz tasarımın resmî olmadığını belirtelim. Bunun yerine şimdiye kadar çıkan sızıntılarla oluşturulmuş bir konsept. Yani telefonun kesin tasarımı böyle olacak anlamına gelmiyor. Buna rağmen boyutuna şimdiye kadarki en net şekilde göz atmamızı sağladığını söylemek yanlış olmaz.

X üzerinden Majin Bu tarafından paylaşılan dört adet görsel var. Görsellere baktığımızda, çok fark olmasa da iPhone 16 Pro’nun gözle fark edilebilir şekilde iPhone 15 Pro’dan daha büyük olacağını görebiliyoruz.

Şu an piyasada bulunan iPhone 15 Pro, 6,1 inçlik ekrana sahip. İddialara göre Apple, iPhone 16 Pro’da bu boyutu 0,2 inç artıracak. Yani panelin 6,3 inç olduğunu göreceğiz. Bu kulağa çok büyük bir değişim gibi gelmiyor ancak görsellere baktığımızda fark edilebilir olacağını anlayabiliyoruz. Ayrıca elinize aldığınızda da bu değişimi hissedeceksiniz.

Bunlar dışında iPhone 16’da biraz daha ince çerçeveler görebiliriz. Şu anki Pro modellerde zaten inceydi. Bu yüzden yeni nesilde nasıl olacakları büyük merak konusu. Telefonda beklenen diğer özellikler arasında telefoto sensörün yerini alacak yeni bir arka kamera ve daha büyük batarya var. Ne kadarının doğru çıkacağını eylülde göreceğiz.