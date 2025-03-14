Apple'ın bu yılın Sonbahar aylarında tanıtmayı planladığı iPhone 17 serisindeki telefonlar belli olmuş olabilir.

Apple yeni iPhone 17 serisiyle birlikte serideki telefonların isimlerinde köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Yıllardır gündemde olan 'Ultra' modeline dair söylentiler bu kez gerçeğe dönüşmek üzere. Sızıntılarıyla ünlü Yeux1122'ye göre Apple, en üst seviye modelini 'iPhone 17 Ultra' olarak adlandırarak, Pro ve Pro Max arasındaki farkı daha da belirgin hâle getirmenin peşinde.

İddialara göre iPhone 17 Ultra modeli daha küçük dinamik ada, gelişmiş buhar odası soğutma sistemi ve daha uzun ömürlü bir pil ile gelecek.

iPhone 17 serisinde yer alacak telefonlar

Aynı sızıntı kaynağı, iPhone 17 Ultra'nın gelecek olmasıyla iPhone 17 serisindeki telefonların isimlerinin de netleştiğini iddia ediyor.

iPhone 17 Air / Slim

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Ultra

iPhone 17 serisi ile ilgili diğer içeriklerimiz:

Peki siz serideki telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.