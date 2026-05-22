Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Apple Spor Tarihine Geçecek: Bir Futbol Maçı iPhone 17 Pro ile Çekilip Canlı Yayılanacak!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Apple, spor tarihinde bir ilke imza atacağını açıkladı. iPhone 17 Pro modeli, bu haftaki bir MLS futbol maçında kamera olarak kullanılacak ve maçı canlı yayımlayacak.

Apple Spor Tarihine Geçecek: Bir Futbol Maçı iPhone 17 Pro ile Çekilip Canlı Yayılanacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple’ın iPhone 17 Pro modelleri, piyasadaki en iyi kameralı telefonlardan biri olarak nitelendiriliyordu. Öyle ki iPhone’ların gelişmiş kamera özellikleri sayesinde film çekimleri gibi birçok farklı alanda kullanıldığını görmüştük. Şimdi ise bu telefon, spor tarihine geçecek.

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre iPhone 17 Pro, ABD’nin futbol ligi Major League Soccer’ın bu hafta sonu oynanacak bir maçında ana kamera olarak kullanılacak. Evet, ilk kez bir iPhone’dan canlı maç yayını kaydedip yayınlandığını göreceğiz.

İçerikten Görseller

Apple Spor Tarihine Geçecek: Bir Futbol Maçı iPhone 17 Pro ile Çekilip Canlı Yayılanacak!
iph

LA Galaxy ve Houston Dynamo FC maçı iPhone 17 Pro ile çekilecek

iph

Apple da açıklamasında ilk kez bir iPhone’un profesyonel stüdyo kameraları yerine büyük bir profesyonel canlı spor etkinliğinde kullanılacağını ve spor tarihine geçeceğini açıkladı. iPhone 17 Pro, 24 Mayıs Pazar günü sabaha karşı 05.30’da gerçekleşecek LA Galaxy ve Houseton Dynamo FC maçını kaydedecek.

iPhone 17 Pro’nun maç öncesinde takımların sahada ısınmasından oyuncu tanıtımlarına, stadyum içindeki atmosferden maçın tamamına kadar birçok konuda canlı kayıtlar yapacak. Stadyumun dört bir yanına yerleştirildikleri ifade edilmiş. Maç, 24 Mayıs sabaha karşı 05.30’da Apple TV’den yayımlanacak ve aboneler bu tarihi ana tanıklık edebilecek.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Samsung, Uygun Fiyatlı Yeni Telefonu Galaxy Buddy 5'i Tanıttı

Samsung, Uygun Fiyatlı Yeni Telefonu Galaxy Buddy 5'i Tanıttı

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Lenovo Akıllı Telefon Sektörüne Geri Döndü! Her Özelliğiyle Büyüleyen 144 Hz Ekran ve 8000 mAh Bataryalı Legion Y70 Tanıtıldı

Lenovo Akıllı Telefon Sektörüne Geri Döndü! Her Özelliğiyle Büyüleyen 144 Hz Ekran ve 8000 mAh Bataryalı Legion Y70 Tanıtıldı

iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Android Auto'nun Yolculuğunuzu Çok Güvenli Hâle Getirecek 6 Harika Özelliği

Android Auto'nun Yolculuğunuzu Çok Güvenli Hâle Getirecek 6 Harika Özelliği

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com