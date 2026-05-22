Apple, spor tarihinde bir ilke imza atacağını açıkladı. iPhone 17 Pro modeli, bu haftaki bir MLS futbol maçında kamera olarak kullanılacak ve maçı canlı yayımlayacak.

Apple’ın iPhone 17 Pro modelleri, piyasadaki en iyi kameralı telefonlardan biri olarak nitelendiriliyordu. Öyle ki iPhone’ların gelişmiş kamera özellikleri sayesinde film çekimleri gibi birçok farklı alanda kullanıldığını görmüştük. Şimdi ise bu telefon, spor tarihine geçecek.

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre iPhone 17 Pro, ABD’nin futbol ligi Major League Soccer’ın bu hafta sonu oynanacak bir maçında ana kamera olarak kullanılacak. Evet, ilk kez bir iPhone’dan canlı maç yayını kaydedip yayınlandığını göreceğiz.

LA Galaxy ve Houston Dynamo FC maçı iPhone 17 Pro ile çekilecek

Apple da açıklamasında ilk kez bir iPhone’un profesyonel stüdyo kameraları yerine büyük bir profesyonel canlı spor etkinliğinde kullanılacağını ve spor tarihine geçeceğini açıkladı. iPhone 17 Pro, 24 Mayıs Pazar günü sabaha karşı 05.30’da gerçekleşecek LA Galaxy ve Houseton Dynamo FC maçını kaydedecek.

iPhone 17 Pro’nun maç öncesinde takımların sahada ısınmasından oyuncu tanıtımlarına, stadyum içindeki atmosferden maçın tamamına kadar birçok konuda canlı kayıtlar yapacak. Stadyumun dört bir yanına yerleştirildikleri ifade edilmiş. Maç, 24 Mayıs sabaha karşı 05.30’da Apple TV’den yayımlanacak ve aboneler bu tarihi ana tanıklık edebilecek.