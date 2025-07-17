Apple’ın yaklaşmakta olan iPhone 17 Pro modeliyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Şirketin, bu modelde tasarım anlamında önemli bir değişikliğe gidebileceği belirtiliyor. Cihazın dış yüzeyinde ışığa göre renk değiştirebilen özel bir kaplamanın kullanılacağı ileri sürülüyor.

Apple, iPhone 17 Pro için dikkat çekici bir yenilik hazırlığında olabilir. Liquid Glass adı verilen bu özel kaplamanın, sadece bu üst segment modele özel olarak sunulacağı iddia ediliyor. Işığa göre renk değiştiren bu tasarımın, cihazın görünümüne farklı bir hava katması bekleniyor.

Apple’ın yeni tasarım anlayışından ilham alan bu özel kaplamanın, beyaz bir zemin üzerine kurulu olacağı söyleniyor. Işığın geliş açısına göre farklı renkler yansıtabilecek bu tasarımın sadece iPhone 17 Pro modeline özel olarak sunulması bekleniyor.

Apple’ın yeni Liquid Glass tasarımı iPhone 17 Pro’ya özel olabilir

Bu yeni renk seçeneğinin, Apple’ın geçtiğimiz aylarda iOS 26 ile duyurduğu Liquid Glass arayüz tasarımına görsel anlamda uyum sağlaması hedefleniyor. Böylece yazılım ve donanım arasında bütünlük yakalanması planlanıyor.

Apple’ın Sıvı Cam (Liquid Glass) tasarımını sadece yazılımda değil, cihaz gövdesinde de sunmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Yeni kaplamanın detaylarının önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.