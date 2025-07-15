Apple'ın merakla beklenen yeni iPhone 17 serisine yönelik ortaya çıkan yeni bir gelişme, tüm seride yalnızca bir modelde titanyum kasa bulunacağını öne sürüyor.

Apple, iki yıl önce iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’i tanıtırken titanyum kasasını büyük bir yenilik olarak açıklamıştı. Aynı malzeme iPhone 16 Pro modellerinde de kullanıldı ancak gelen yeni bilgiler, bu yıl sadece bir iPhone 17 modelinde titanyum olacağını gösteriyor ve bu oldukça şaşırtıcı bir tercih.

Eylül ayındaki lansmana yaklaştığımız için iPhone 17 serisiyle ilgili söylentiler giderek artmaya başladı. Bugünkü en dikkat çekici söylentilerden biri ise kasalarda kullanılan malzemelerle ilgili.

iPhone 17 Air, serideki tek titanyum kasalı telefon olacak

The Information'a göre Apple iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde artık titanyum yerine alüminyum kullanacak. Bu da demek oluyor ki, Apple daha birkaç yıl önce tanıttığı titanyumdan hızlıca geri adım atmış durumda ve bunun sebebi şu anlık bilinmiyor.

Analist Ming-Chi Kuo ise titanyumun tamamen ortadan kalkmayacağını söylüyor. Ming-Chi Kuo'ya göre yeni seride iPhone 17 Air modeli titanyum kasaya sahip tek model olacak. Hatta bu modeldeki titanyumun da titanyum-alüminyum alaşımı gibi bir karışımdan üretileceği söyleniyor.

Apple'ın Pro telefonlar için farklı bir planı mı var?

Bu durumu şaşırtıcı kılan ise Apple'ın şimdiye kadar titanyumu yalnızca Pro modellerde sunmuş olması. iPhone 17 Air'in daha uygun fiyatlı bir model olması bekleniyor ama buna rağmen serinin diğer üyelerinden ayrışarak daha “premium” bir malzemeye sahip olacak.

Bazı kaynaklar Apple’ın Pro modellerde çelik kasaya geri dönebileceğini, bu yüzden iPhone 17 Air’in satışlarını artırmak için özellikle titanyum kullandığını düşünüyor ama şimdilik resmî bir bilgi ne yazık ki yok.