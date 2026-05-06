iPhone 17'nin Ömrü Önceki Nesillere Kıyasla Çok Daha Uzun Olabilir: İyi de Neden?

iPhone 17'nin üretiminin önceki nesillere kıyasla çok daha uzun süre devam edeceği iddia edildi. Peki neden?

Gökay Uyan / Editor

Apple, geçen yılın eylül ayında iPhone 17 serisini resmen tanıtmıştı. Bu seri, özellikle standart modeliyle son yılların en iyi iPhone’ları arasına girmişti. Hatta standart iPhone 17 modeli, 2026’nın ilk üç ayında dünyada en çok satan telefon olmayı başarmıştı. 120 Hz ProMotion ekran, A19 işlemci, 256 GB başlangıç, yeni selfie kamerası ve diğer birçok özelliği onu piyasadaki en iyi telefonlardan biri yapıyordu.

Şimdi ise iPhone 17 serisi hakkında yeni bilgiler geldi. Apple, normalde sonbahar ayları yaklaştıkça mevcut son nesil iPhone modellerinin üretimini azaltmaya ve odağını yeni modellere çevirmeye başlar. Ancak bu sene farklı bir durum görebiliriz.

iPhone 17'nin Ömrü Önceki Nesillere Kıyasla Çok Daha Uzun Olabilir: İyi de Neden?
iPhone 17 üretimi neden önceki nesillerden çok daha uzun süre devam edebilir?

Fixed Focus Digital tarafından ortaya atılan iddialara göre iPhone 17 serisinin ömrü önceki modellere kıyasla daha uzun olabilir. Sızıntıya göre iPhone 17 üretimi normal döngüsünden daha uzun olacak. Apple’ın Black Friday alışveriş dönemi için Kasım 2026’ya kadar üretim ve stok oluşturduğu belirtilmiş. Bu ayrıntı önemli çünkü Apple normalde bir ürünün ömrünün bu kadar geç bir aşamasında sipariş vermez. Normalde yeni nesil iPhone modellerinin üretimi o zamanlarda en üst seviyededir.

Peki bu kararın nedeni ne? Apple’ın, bu sonbaharda düzenleyeceği iPhone etkinliğinde büyük bir değişiklik yapmasını bekliyoruz. Öyle ki iddialar doğru çıkarsa etkinlikte yıllar sonra ilk kez standart iPhone tanıtılmadığını göreceğiz. Sadece iPhone 18 Pro modelleri ve yeni katlanabilir iPhone tanıtılacak, düz iPhone 18 gelmeyecek. Standart iPhone 18’in 2027 başında ayrı bir lansman ile tanıtılması bekleniyor.

Bu da Apple’ın iPhone 17 üretimini ve stoğunu korumasını şirket için mantıklı hâle getiriyor. Zaten telefonun çok başarılı olması da uzun bir süre daha ilgi görmeye devam edeceğinin bir göstergesi. Tabii ki bunların bir iddia olduğunu unutmamak gerek. Henüz hiçbir bilgiye kesin diyemeyiz.

