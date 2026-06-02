iPhone 18 Pro, 2 Farklı Batarya Kapasitesiyle Satışa Sunulacak

Yeni bir iddiaya göre Apple, Çin ve globalde farklı olacak şekilde iPhone 18 Pro'yu 2 farklı batarya ile satışa sunacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, her sene olduğu gibi bu yıl da eylül ayında gerçekleştireceği bir lansman ile yeni amiral gemisi iPhone modellerini bizlerle buluşturacak. Telefonların tanıtımına 3 aydan fazla bir süre olsa da özellikle Pro modeller hakkında son zamanlarda çok fazla sızıntı gelmeye başlamıştı.

Şimdi ise iPhone 18 Pro ile ilgili yeni bilgiler geldi. Çin merkezli güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, iPhone 18 Pro modelinde satışa sunulduğu pazara göre 2 farklı batarya kapasitesi sunabilir.

Çin’de dünyadan farklı bir bataryayla sunulacak

Sızıntıya göre iPhone 18 Pro’nun Çin versiyonu için geliştirilen prototipinde pil kapasitesinin global versiyona göre farklılık gösterdi. Bu nedenle de cihazın Çin’de 4056 mAh’lik, Türkiye de dahil dünyanın geri kalanında ise 4.288 mAh bataryayla sunulacağı iddia edildi.

Bu farklılığın nedeni ise SIM kartı bölümü. Öyle ki Çin’de sunulacak fiziksel SIM kartlı versiyonun daha düşük bataryaya sahip olması bekleniyor. Sadece eSIM olarak sunulacak, yani fiziksel bir SIM bölümü bulunmayacak global versiyonda ise daha büyük bir batarya yer alabilecek. İlk kez Avrupa birliğinde eSIM’lı versiyonun sunulacağını da belirtelim. Apple’ın 2 nm sürecinde üreteceği A20 Pro işlemci de eSIM ile birleşince daha büyük bataryaya imkân tanıyacak.

