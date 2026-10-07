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iPhone 18 Pro ve Duo Çok Daha Güçlü Olabilirdi: Apple Son Anda Vazgeçmiş...

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Apple'ın iPhone 18 Pro ve iPhone Duo için yaptığı RAM planında sonradan değişikliğe gittiği söyleniyor.

iPhone 18 Pro ve Duo Çok Daha Güçlü Olabilirdi: Apple Son Anda Vazgeçmiş...
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Apple'ın iPhone 18 Pro ve iPhone Duo için başlangıçta 16 GB RAM planladığı, ancak sonradan bu karardan vazgeçtiği söyleniyor. İlk planda iki telefonda da 16 GB RAM bulunması düşünülüyordu. Şimdi ibre 12 GB'ı gösteriyor.

Bu değişikliğin arkasında artan bellek maliyetleri var. DRAM fiyatlarının yükselmesi, 16 GB RAM'i milyonlarca telefona koymanın maliyetini Apple açısından yeniden düşündürmüş olabilir. Üstelik iPhone Duo'nun üretiminde de işler klasik bir iPhone'a göre biraz daha çetrefilli.

İçerikten Görseller

iPhone 18 Pro ve Duo Çok Daha Güçlü Olabilirdi: Apple Son Anda Vazgeçmiş...
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Apple neden 16 GB RAM'den vazgeçti?

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RAM, telefonun o anda kullandığı verileri tuttuğu bellek. Daha fazla RAM, özellikle yapay zekâ işlemleri sırasında cihazın aynı anda daha fazla veriyi elinin altında tutmasını sağlıyor.

Bu yüzden 16 GB RAM kulağa gayet mantıklı geliyor; fakat iş milyonlarca telefona gelince hesabın rengi değişiyor.

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DRAM fiyatları yükselirken 16 GB RAM kullanmak iPhone başına küçük bir fark yaratabilir. Apple'ın üretim ölçeğinde ise bu küçük fark milyonlarca dolara dönüşüyor. Şirketin bu nedenle 12 GB RAM'de karar kıldığı söyleniyor.

Samsung'un da iPhone 18 Pro ve iPhone Duo için 12 GB LPDDR bellek sağlayacağı konuşuluyor.

iPhone Duo'nun üretimi neden zor?

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Katlanabilir telefonun işi biraz daha karışık. Normal bir iPhone'da ekran gövdeye yerleşiyor ve telefon kapanıp açılmıyor. Duo'da ise ekran katlanıyor, menteşe sürekli hareket ediyor ve bütün bu parçaların incecik bir gövdenin içine sığması gerekiyor.

Üretim tarafında da bazı pürüzler var.

Foxconn'daki iPhone Duo montajlarında eylül sonlarında başarı oranının yaklaşık yüzde 60'a kadar düştüğü söyleniyor. Samsung Display'in ürettiği katlanabilir OLED ekranlarda ve 3D yazıcıyla hazırlanan titanyum menteşelerde yaşanan teslimat gecikmeleri de üretimin hızını etkiliyor.

Kısacası telefonun tek bir parçasını üretmek yetmiyor. Ekranın da menteşenin de gövdenin de aynı tempoda yetişmesi gerekiyor. Bir yerdeki gecikme, hattın geri kalanını da bekletebiliyor.

iPhone Duo ilk etapta az bulunabilir

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Apple'ın 2026'da yaklaşık 6 ila 8 milyon iPhone Duo üretmeyi planladığı söyleniyor. iPhone 18 Pro için konuşulan 20 ila 30 milyonluk üretim miktarı düşünülünce aradaki fark hayli belirgin.

Bu da ilk katlanabilir iPhone'un kolay bulunan bir model olmayabileceğini düşündürüyor.

ABD'de ön siparişlerin 16 Ekim'de, satışların ise 23 Ekim'de başlaması bekleniyor. Türkiye tarafında ise takvim kasım ayını gösteriyor.

Bir de telefonun ilk katlanabilir iPhone olduğunu düşünelim. Merak edeni çok ama üretim kapasitesi şimdilik sınırlı görünüyor. 16 GB RAM'in 12 GB'a çekilmesi bu yüzden tek başına büyük bir mesele değil; Apple'ın yeni telefon için yaptığı maliyet ve üretim hesabının birkaç kaleminde aynı anda değişiklik yaşanıyor.

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