iPhone 8’in Kamerası ve Ekranı, iPhone SE’ye Takılabiliyor

Apple’ın tanıttığı son telefon olan iPhone SE, özellikle iPhone 8’le olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. iPhone 8 ve SE’de bulunan pek çok parça, ortak olarak kullanılabiliyor.

iPhone’un geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve nispeten uygun fiyatıyla büyük ilgi toplayan 2020 model iPhone SE, özellikle iPhone 8 ile olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. İki telefonun iç tasarımının birbirine benzemesi, şirketin iPhone 8 için üretilip elinde kalan parçaları kullandığını düşünmemize neden olmuştu.

Bu konuda çalışmalar yürüten kişiler iPhone 8 ile iPhone SE arasında daha fazla benzerlik buldu. Bu noktada iki telefon arasında bazı parçalar her iki telefonda da kullanılabiliyor. Örneğin, elinizde bozuk bir iPhone 8’iniz varsa hala çalışır durumda olan pek çok donanımını iPhone SE için kullanabilirsiniz. Buna kamera sensörleri, ekran gibi önemli parçalar da dahil.

Özellikle akıllı telefonlarda büyüyen ekranlardan muzdarip olan pek çok iPhone kullanıcısını memnun eden A13 Bionic yonga setli iPhone SE, iPhone 8’le her ne kadar çok benzerlik gösterse de piyasada daha rahat bir şekilde parça bulunmasını sağlayacaktır.

iPhone SE 2020’nin Özellikleri

4,7 inç Retina HD bir ekranla gelen yeni nesil iPhone SE, 3 GB RAM’e sahip. Gücünü en güncel Apple yonga seti A13 Bionic’ten alan akıllı telefon, arka tarafında f/1,8 diyafram aralığına sahip 12 MP kamerayla birlikte geliyor. Ön tarafında f/2,2 diyafram aralığında 7 MP kamera bulunan iPhone SE, depolama alanı olarak 64 GB, 128 GB ve 256 GB opsiyonlarıyla çıkış yapıyor.

iPhone SE fiyatı

iPhone SE 2020’nin en dikkat çeken yönlerinden biriyse fiyatı. Günümüzde 10.000 TL’leri geçen iPhone’lara göre uygun fiyatıyla dikkat çeken telefonun 64 GB sürümü 5.299 TL’den satışa sunulacak.