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iPhone Air 2 Pil Sorununu Büyük Oranda Çözecek: Üstelik Aynı İncelikle!

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Sızıntılara göre Apple, iPhone Air 2'de aynı inceliği koruyacak fakat pil kapasitesini büyütecek.

iPhone Air 2 Pil Sorununu Büyük Oranda Çözecek: Üstelik Aynı İncelikle!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın incelik uğruna bataryadan ödün verdiği o günler geride kalıyor. İlk nesil iPhone Air, tüy gibi hafif tasarımıyla kalpleri çalsa da prize bağımlı yaşamak istemeyen kullanıcıları biraz üzmüştü ancak şirket, yeni nesil iPhone Air 2 ile bu hatasından ders çıkarmış gibi.

Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station’ın tedarik zincirine dayandırdığı iddialara göre yeni model pil konusunda kullanıcıları üzmeyecek.

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iPhone Air 2 Pil Sorununu Büyük Oranda Çözecek: Üstelik Aynı İncelikle!
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İncelikten ödün vermeden %11 daha büyük pil

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İlk nesildeki 3.149 mAh'lik mütevazı pil, yerini 3.500 mAh'lık bir pile bırakıyor. Bu da pil ömründe kabaca %11’lik bir artış demek.

Peki bu rakamlar günlük hayatta ne anlama geliyor? Mevcut modelin 27 saatlik video oynatma süresi, iPhone Air 2 ile birlikte 30 saatin üzerine çıkacak. Akıllı telefonun o meşhur inceliğinin nasıl korunacağı ise henüz gizemini koruyor... Apple ya kasanın içinde yeni boşluklar keşfetti ya da batarya yoğunluğunu artıran yeni bir teknolojiye geçiş yaptı.

Performansta da gelişmeler olacak

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Sızıntılar sadece pille sınırlı değil. Cihazın kalbinde, geleceğin 2 nanometrelik A20 çipi yer alacak. Bu performans canavarına, 120Hz yenileme hızına sahip 6,55 inçlik bir OLED ekran eşlik edecek. Dinamik Ada ve Face ID zaten yerini koruyor.

En büyük sürpriz ise arkada. İlk modeldeki tek kamera gidiyor, yerine 48MP'lik ana kamera ve ona eşlik eden geniş açılı bir lens içeren çift kamera sistemi geliyor.

Peki siz iPhone Air 2'yi satın almayı düşünür müydünüz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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