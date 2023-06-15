Apple, iPhone kullanıcılarının en çok sinirini bozan durumlardan birini çözebilecek bir patent başvurusunda bulundu. Patent, iPhone'ları çizilmelere karşı dayanıklı hâle getirmeyi amaçlıyor.

Akıllı telefon kullanıcılarının en çok korktuğu şeylerden biri, telefonlarını düşürüp veya bir yere sürtüp çizmektir. Bu nedenle de neredeyse herkes, telefonunu korumak için telefon kapları kullanır. Apple tarafından yapılan yeni bir patent başvurusu, gelecekte iPhone’larda bu problemin ortadan kalkabileceğini ortaya koyuyor.

AppleInsider’ın aktardığına göre teknoloji devi, ABD Ticari Marka Patent Ofisi’ne (USPTO) bir patent başvurusu yaptı. Patent, iPhone’un çizilmeye karşı dayanıklı hâle gelebileceğini gösteriyor.

Apple, farklı faydaları bulunan malzemeleri birleştirerek bunu yapmak istiyor

Apple, patent başvurusunda “Telefonlar, saatler, tabletler, çeşitli yüzeylerle temas yaşayabilir ve bu da cihazın yüzeyinin bozulmasına veya aşınmasına neden olabilir” ifadelerini kullanırken iPhone’larda kullanılan malzemelerin kendine göre faydalarının ve zararlarının olduğunu belirtiyor.

Örneğin Apple, metal ezilmelere, çizilmelere veya kırılmalara karşı dayanıklı olabilirken sinyalleri engelleyebildiğini söylüyor. Öte yandan seramik ise sinyallere karşı şeffaf olabilirken kırılgan olabiliyor. Ayrıca plastik de hem sinyalleri geçirebiliyor hem de güçlü olabiliyor; ancak çizilmelere karşı dayanıksız olabiliyor.

İşte şirket, buna çözüm olarak iPhone kasaları için birden fazla malzeme kullanılabileceğini söylüyor. Patentte, malzemelerin her birinin farklı faydaya sahip olacağı; ancak hepsinin aynı genel amaca hizmet edeceği söyleniyor. Ayrıca aşınmaya dayanıklı kısmın seramik ve metalden oluşabileceği de ekleniyor.

Ancak bunu gerçekleştirmesi için Apple’ın bu malzemeleri 10 ila 100 mikron (mikron: milimetrenin binde biri) mesafeyle yerleştirmesi gerekiyor. Nasıl böyle bir şey yapılacağı konusunda ise bir bilgi yok.

Apple’ın bu patenti gerçeğe dönüşüp dönüştürmeyeceği konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Bu tarz şirketler, sık sık böyle patent başvurularında bulunuyor; ancak çok azı gerçekten ürünlerde karşımıza çıkıyor.