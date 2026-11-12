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iPhone Duo Alanların %30'unun Cihazı İade Ettiği Ortaya Çıktı: Apple Endişelenmeli mi?

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Yapılan ankete göre iPhone Duo alanların %30'u cihazı iade etti ancak devam eden yoğun talep Apple'ın endişelenmesine gerek bırakmıyor.

iPhone Duo Alanların %30'unun Cihazı İade Ettiği Ortaya Çıktı: Apple Endişelenmeli mi?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

iPhone Duo, ilk kullanıcıların eline ulaştıktan hemen sonra yüksek iade oranlarıyla gündeme geldi. Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı güncel bir ankete göre, cihazı erken teslim alan kullanıcıların neredeyse üçte biri 14 günlük yasal süre içinde ücret iadesi talebinde bulundu.

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The Verge tarafından yayımlanan ve iPhone Duo alıcılarının Apple'ın "koşulsuz şartsız 14 gün içinde iade" politikasından yararlanarak cihazı geri gönderdiğini ortaya koyan haberin ardından, 9to5Mac okuyucuları arasında kapsamlı bir anket düzenlendi. Ön sipariş düğmesine ilk basan ve 14 günlük deneme süresini tamamlayan kişilerin oylarıyla şekillenen sonuçlar, kullanıcıların %30'unun cihazdan vazgeçtiğini gösterdi.

İçerikten Görseller

iPhone Duo Alanların %30'unun Cihazı İade Ettiği Ortaya Çıktı: Apple Endişelenmeli mi?
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iPhone Duo iade oranları neden bu kadar yüksek?

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Standart bir akıllı telefon için felaket senaryosu olarak yorumlanabilecek bu tablo, söz konusu iPhone Duo olduğunda sektör uzmanları tarafından pek de şaşırtıcı karşılanmıyor. Apple'ın "orijinal modelden bu yana iPhone'daki en köklü değişim" olarak tanımladığı bu cihaz; ağırlığı, ön ekranın değişen en-boy oranı ve tamamen yenilenen kullanım alışkanlıklarıyla kullanıcılara bambaşka bir deneyim sunuyor. Cihazın oldukça yüksek olan fiyat etiketi de eklendiğinde, ilk alıcıların büyük bir kısmının bu ürünü kalıcı bir telefondan ziyade "deneysel bir teknoloji" olarak görüp satın aldığı anlaşılıyor.

Cihazı iade etme kararı alan okuyucular, deneyimlerini ve memnuniyetsizliklerinin arkasındaki temel nedenleri şu sözlerle paylaştı:

  • Donanım ve kamera beklentileri: Bazı kullanıcılar Touch ID teknolojisine geri dönmeye alışamadıklarını belirtirken, fotoğraf çekimini önceliklendirenler kamera performansını yeterli bulmadıkları için iade yoluna gitti.
  • Ekran boyutu ve ergonomi: Dış ekranın fazla küçük olduğunu ve sürekli yer kaplayan kalıcı dock çubuğu nedeniyle işlevselliğini yitirdiğini savunan kullanıcılar, her seferinde telefonu açmak zorunda kalmaktan şikayetçi. Ayrıca solak kullanıcılar için cihazın ergonomik açıdan zorlayıcı olduğu ifade edildi.
  • Dayanıklılık sorunları: Fas'taki Sahra Çölü'nde kamp yapan bir kullanıcı, telefonu kumdan korumak için ekstra özen göstermesine rağmen menteşe mekanizmasına kum kaçtığını aktardı. İç ekran sorunsuz çalışmaya devam etse de menteşeden gelen gıcırtılar nedeniyle cihazın tam olarak açılıp kapanmadığı belirtildi.
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