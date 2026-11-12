iPhone Duo Alanların %30'unun Cihazı İade Ettiği Ortaya Çıktı: Apple Endişelenmeli mi?

Yapılan ankete göre iPhone Duo alanların %30'u cihazı iade etti ancak devam eden yoğun talep Apple'ın endişelenmesine gerek bırakmıyor.

iPhone Duo, ilk kullanıcıların eline ulaştıktan hemen sonra yüksek iade oranlarıyla gündeme geldi. Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı güncel bir ankete göre, cihazı erken teslim alan kullanıcıların neredeyse üçte biri 14 günlük yasal süre içinde ücret iadesi talebinde bulundu.

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The Verge tarafından yayımlanan ve iPhone Duo alıcılarının Apple'ın "koşulsuz şartsız 14 gün içinde iade" politikasından yararlanarak cihazı geri gönderdiğini ortaya koyan haberin ardından, 9to5Mac okuyucuları arasında kapsamlı bir anket düzenlendi. Ön sipariş düğmesine ilk basan ve 14 günlük deneme süresini tamamlayan kişilerin oylarıyla şekillenen sonuçlar, kullanıcıların %30'unun cihazdan vazgeçtiğini gösterdi.

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iPhone Duo iade oranları neden bu kadar yüksek?

Standart bir akıllı telefon için felaket senaryosu olarak yorumlanabilecek bu tablo, söz konusu iPhone Duo olduğunda sektör uzmanları tarafından pek de şaşırtıcı karşılanmıyor. Apple'ın "orijinal modelden bu yana iPhone'daki en köklü değişim" olarak tanımladığı bu cihaz; ağırlığı, ön ekranın değişen en-boy oranı ve tamamen yenilenen kullanım alışkanlıklarıyla kullanıcılara bambaşka bir deneyim sunuyor. Cihazın oldukça yüksek olan fiyat etiketi de eklendiğinde, ilk alıcıların büyük bir kısmının bu ürünü kalıcı bir telefondan ziyade "deneysel bir teknoloji" olarak görüp satın aldığı anlaşılıyor.

Cihazı iade etme kararı alan okuyucular, deneyimlerini ve memnuniyetsizliklerinin arkasındaki temel nedenleri şu sözlerle paylaştı: