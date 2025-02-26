iPhone'larda yaşanan çok ilginç bir hata gündem oldu. Cihazın sesi metne dönüştürme özelliğine "ırkçı" kelimesi söylendiğinde "Trump" kelimesinin çıktığı görüldü. Apple'dan açıklama geldi.

Sosyal medyada son birkaç günde iPhone’larda yaşanan çok tuhaf bir sorun gündem olmuştu. Öyle ki viral olan videolarda, cihazın sesinizi metne dönüştüren dikte özelliğini kullanırken “ırkçı” kelimesi söylendiğinde onu “Trump” olarak algıladığı görüldü.

Bazı kullanıcılarda görüldüğü belirtilen bu ilginç hata, The New York Times’ın aktardığına göre Apple tarafından kabul edildi. Teknoloji devi nedeninin ise fonetik bir problem olduğunu ifade etti.

En yakın sürede çözülecek

Apple, açıklamasında sorunun farkında olduğunu ve en yakın zamanda yayımlayacağı bir güncellemeyle çözeceğini ifade etti. İki kelime arasındaki fonetik bir örtüşmeye dayanan bir problem olduğunu, “r” harfine sahip kelimelerin bu tarz hatalardan etkilenebildiğini ifade etti.

Tabii ki bu açıklamaya inanmayanlar da var. Örneğin eskiden Apple’ın Siri bölümünde görev yapan John Burkley, bunun şirket içinden birinin kasıtlı olarak yaptığı bir şaka olabileceğini düşündüğünü ifade etmiş.

Apple’ın yaşadığı bu hata, şirketin Trump’ın vergilerinden etkilenme ihtimalini azaltmak için ABD’ye 500 milyar dolarlık devasa bir yatırım yapacağını açıklamasının ardından geldi.