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iPhone Kullanıcılarının Ne Kadarı iOS 26 Kullanıyor?

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Apple, iPhone kullanıcılarının ne kadarının iOS 26 kullandığını açıkladı.

iPhone Kullanıcılarının Ne Kadarı iOS 26 Kullanıyor?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirdiği WWDC 2026 etkinliğinde tüm iPhone kullanıcılarının beklediği iOS 27 güncellemesini resmen duyurmuştu. Ancak iOS hakkındaki tek açıklama bu değildi. Firma, şu anki sürüm iOS 26’yla ilgili de veriler paylaştı.

Apple, WWDC 2026 öncesi itibarıyla dünya çapındaki iPhone kullanıcılarının ne kadarının iOS 26 kullandığını paylaştı. Verilere bakıldığında büyük çoğunluğun Liquid Glass eleştirilerine rağmen son sürümü kullandığı görüldü.

İçerikten Görseller

iPhone Kullanıcılarının Ne Kadarı iOS 26 Kullanıyor?
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iPhone kullanıcılarının ne kadarı iOS 26 kullanıyor?

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  • Son 4 yılda çıkan iPhone’ların %86’sı
  • Tüm iPhone’ların %79’u

Verilere baktığımızda son 4 yılda çıkan iPhone modelleri sahiplerinin %86’sının iOS 26 kullandığını görüyoruz. Piyasadaki tüm iPhone modellerinde ise iOS 26 benimsenme oranı %79 ile gayet yüksek seviyede. iOS 26 ile gelen cam benzeri saydam tasarım dili Liquid Glass başlarda eleştiri alsa da yapılan düzeltmelerle kendini kullanıcılara sevdirmişti. Bu yüzden de iOS 26 için yüksek seviyelerde kullanım oranı görüyoruz. Ancak hâlâ iOS 18 için geçen yılın aynı döneminde paylaşılan oranlardan düşük. O zaman Apple verilerinde sırasıyla %88 ve %82 oranları paylaşılmıştı.

Apple, iPad sürümlerine ilişkin de veriler paylaştı. Son 4 yılda çıkan iPad’lerin %79’u iPadOS 26’yı, piyasadaki tüm iPad’lerin ise %68’i iPadOS 26’yı kullanıyor.

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