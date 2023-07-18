Apple'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı Vision Pro ürününden esinlenilerek yepyeni bir iPhone Vision konsepti tasarlandı. Ürünün benzersiz özelliklerine bakılırsa Türkiye fiyatı oldukça yüksek olabilir.

Apple, gelişmiş yapay zeka (AI) algoritması ve güçlü işlem kapasitesiyle donatılan ve yüksek fiyatıyla dudak uçuklatan "Apple Vision Pro" adlı yeni nesil görüntü işleme teknolojisini geçtiğimiz aylarda tanıttı. Bu teknoloji, kullanıcılara olağanüstü bir görsel deneyim sunarak, mobil cihazların potansiyelini yeni bir seviyeye taşıyor. İşte bu konsept tasarım da Apple’ın vizyon ürünü Vision Pro'dan büyük ölçüde ilham almış gibi görünüyor.

ADR Studio Design ve Antonio De Rosa tarafından tasarlanan ve ilk bakışta normal bir iPhone’u andıran bu eşsiz tasarım, şimdilik sadece gelecekte iPhone’ların nasıl görünebileceği hakkında bir fikir sunabilir.

Hatırlarsanız, Apple'ın 3500 dolarlık gözlüğü Vision Pro şu şekilde görünüyordu:

Bu fiyat çoğu tüketici için oldukça yüksek, dolayısı ile Vision Pro, daha ucuz versiyonları üretilmedikçe iPhone kadar popüler olamayacak. Ancak onun açtığı vizyon iPhone'ları da değiştirebilir. İşte yukarıda da değindiğimiz sanatçı Antonio De Rosa da bu anafikirden yola çıkmış.

iPhone Vision, Apple’ın iPhone 11 modeline benzeyen kavisli kenarlara sahip.

Görsel olarak iPhone 11 modeline benzer şekilde geliştirilmiş konsept tasarım, bakıldığında normal bir iPhone gibi görünüyor. Ayrıca iPhone modellerinde 3 kamera özelliği iPhone Vision'da teke indirilmiş. Onun yerine farklı lenslerin yapacağı işi tek seferde yapabilen, profesyonel fotoğraflar için sıvı lens özelliği eklenerek performans üst düzeye çıkarılmış.

Herkes için büyük kolaylık: bildirimler, ekranın kenarında görünüyor.

Benzersiz bir ekran tasarımıyla karşımıza çıkan iPhone Vision, sürükleyici bir görüntüleme deneyi sunmak için Always On ekranıyla birlikte 1.800 nit tepe HDR parlaklığı ve 2.200 nit tepe dış mekan parlaklığına sahiptir.

Widget’lar ve bildirimlerin görüntülendiği bir arka ekran mevcut.

Aslında bu özelliğin sağladığı kolaylık, ters duran telefonunuzu bildirimleri görmek için çevirmek zorunda kalmamanız. Arka yüze bakması sebebiyle arka kamera için bir vizör görevi görebiliyor. Bu sayede ekranda bulunan görüntünün tam olarak ve sınırlardan taşmadan alınması mümkün oluyor.

iPhone'lardan farklı olarak Type-C bağlantısına ve çift çipli bir sisteme sahip.

iPhone Vision, Vision Pro gibi R1 ve M2 çipli bir sistemle çalışan fütüristik bir modeldir. USB-C bağlantısı, uzun pil ömrü, geliştirilmiş SOS özelliği, SIM'siz bağlantı, 30W MagSafe şarj desteği ve derinlik mikrofonu gibi diğer özelliklere sahip olması da büyük avantaj sağlıyor.

Bu konsept tasarımlar bizlere henüz iPhone’un gelecekte nasıl görünebileceği hakkında bir fikir oluşturuyor. iPhone Vision, Apple'ın gerçek bir vizyon ürünü olan Vision Pro'nun çizgisini takip ederek tasarlanmış olsa da belki ilerleyen dönemlerde bizlerle de tanışabilir.