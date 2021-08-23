İran'da Cezaevi Hacklendi: Görüntüler İçler Acısı

Bilgisayar korsanları, İran'da bulunan Evin Cezaevi'nin güvenlik kamerası görüntülerini ele geçirmeyi başardı. Korsanların paylaştığı görüntülerde cezaevindeki gardiyanların şiddet eylemleri görülüyor.

İran'ın başkenti Tahran'ın yakınlarında bulunan bir cezaevinin güvenlik kameraları bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi. Görüntüleri ele geçiren bilgisayar korsanları sonrasında bu sahneleri haber kanallarıyla paylaştı.

Görüntülerde mahkumlara uygulanan şiddet ve cezaevinin kötü fiziksel koşulları göze çarpıyor. Görüntülerin çekildiği Evin Cezaevi, özellikle siyasi nedenlerle tutuklanan kişilerin kaldığı bir yer olarak biliniyor.

Korsanlardan açıklama geldi:

Görüntüleri pek çok basın kuruluşu ile paylaşan korsanlar, bu eylemin amacının ise İran'daki cezaevi koşullarını dünya kamuoyuna daha iyi yansıtmak olarak açıkladı. Associated Press'e de gönderilen görüntülerde muhafızlar mahkumlara şiddet uygulamakla kalmıyor, kendi aralarında da şiddet uyguluyorlar.

Associated Press, daha önce İran'da çekilmiş cezaevi fotoğrafları ile videoların uyumlu olduğunu açıkladı. Daha önce Evin Cezaevi'nde kalmış olan kişiler de görüntülerdeki cezaevinin gerçek olduğunu açıkladı.

Kendilerine "Ali'nin Adaleti" adını takan grup, İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney ile de alay etti. Görüntülerde ise gardiyanlar bir mahkumu döverken, bir mahkumu da yumruklarken görülüyor. Ayrıca görüntülerde mahkumların kullandığı dikiş makineleri, mahkumların hücreleri, banyolar ve havalandırma tesisleri gibi alanlar da gözüküyor.

Siyasi mahkumlar bu cezaevinde kalıyor:

Görüntülerin alındığı Evin Cezaevi, 1971 yılında devrik şah Rıza Pehlevi tarafından inşa ettirilmişti. O günden bu yana cezaevi sık sık siyasi mahkumların gönderildiği bir yer konumunda bulunuyor. İran dünyanın en çok siyasi mahkum bulunduran ülkelerinden biri olarak biliniyor.

Son dönemde bilgisayar korsanları sık sık İran ile karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz aylarda da İran'ın ulusal demiryolu bilgisayar korsanlarının saldırılarının hedefi olmuştu. Mahkumların kimliği bilinmezken, İran'dan da görüntüler ile ilgili bir açıklama gelmedi.