Isuzu'nun pick up modeli D-Max'in yeni versiyonu düzenlenen bir lansmanla Türkiye'de satışa sunuldu. 4 farklı donanım seviyesine sahip otomobil 268.600 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Isuzu'nun ülkemizde de beğeniyle takip edilen pick up modellerinden D-Max'in yeni versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu. Geçen sene üretildiği yer olan Tayland'da yollara çıkan ve sonrasında Avrupa regülasyonuna uyarlanan 3. nesil Isuzu D-Max, fiyatı ve özellikleriyle birlikte dün gerçekleşen bir Türkiye lansmanında alıcıların karşısına çıktı.

V-Go, V-Life, V-Joy ve V-Cross donanım seviyeleriyle satın alınabilen pick up modelinin V-Go ve V-Life donanım seviyeleri 4X2 ve 4X4, V-Joy ve V-Cross donanım seviyeleri ise sadece 4X4 çekiş sistemiyle geldi. Aracın giriş seviyesi sayabileceğimiz V-GO donanım seviyesi manuel şanzımanla gelirken diğer 3 seviyede otomatik şanzıman seçeneği bulunuyor.

Yeni D-Max'in kaputunun altında ne var?

Isuzu'nun 3. nesil D-Max modelinde 1.9 litrelik (1898 cc) 4 silindirli 163 beygir güç ve 360 Nm tork üreten dizel bir motor yer alıyor. Aracın ön tarafında darbe emicili, çift salıncaklı bağımsız süspansiyon kullanılırken arka tarafında ise parabolik yaprak yaylı süspansiyon tercih edilmiş. Hem manuel hem de otomatik için 6 ileri şanzıman sistemi bulunan yeni D-Max'de EBD'li ABS, Break Asist ve ESC fren sistemleri yer alıyor.

Isuzu D-Max V-Go neler sunuyor?

Yeni D-Max'in giriş seviyesi olan V-GO, 18 inç çelik jant, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, 4,2 inç TFT renkli gösterge ekranı gibi özelliklere sahip. Ayrıca fren asistanı, hız sabitleyici, yokuş kalkış ve iniş destek sistemi, yağmur sensörü, çekiş kontrol sistemi gibi güvenlik özelliklerini de barındıran D-Max V-Go, 4x4 versiyonlarında elektronik diferansiyel kilidine de sahip.

Isuzu D-Max V-Life neler sunuyor?

D-Max'in 4x2 çekiş opsiyonuna sahip bir diğer modeli V-Life, giriş seviyesi V-Go'dan farklı olarak gümüş ön ızgaraya, 18 inç koyu gümüş alüminyum jantlara, elektronik kapanabilir yan aynalara, ön sis farlarına, manuel 6 yönlü sürücü koltuğuna ve 9 inç multimedya sistemine sahip. Bunun dışında kablosuz Apple Car Play ve Android Auto desteğinin yanında 6 hoparlör ve ön ve arka tarafta yer alan USB girişleri bulunduruyor. Araçta arka park sensörünün de yer aldığını söyleyelim.

Isuzu D-Max V-Joy neler sunuyor?

Yeni modelde üçüncü donanım seviyesi olan V-Joy'a baktığımızda ise V-Life'da olan özellikler dışında Bi-Led farlar, LED stoplar, LED sis farları, yan basamaklar, ön park sensörü, LED gündüz sürüş farları, anahtarsız giriş ve çalıştırma, çift bölgeli otomatik dijital klima, iki kademeye sahip ısıtmalı ön koltuklar, ön ve arka deri koltuklar, elektrikli 8 yönlü sürücü koltuğu ve deri direksiyon simidi seçenekleri bulunuyor.

Isuzu D-Max V-Cross neler sunuyor

Yeni D-Max ailesinin amiral gemisi olan V-Cross'a baktığımızda ise özellikle güvenlik konusunda ek özelliklere sahip olduğu gözlemleniyor. Dur kalk özellikli adaptif hız sabitleme, arka radar, çoklu çarpışma önleyici, otonom acil frenleme, ön çarpışma uyarı sistemi, hatalı kalkış önleyici, akıllı hız sınırlama, trafik işareti tanıma, stereo kamera, dönüş asistanı, arka çapraz trafik uyarı sistemi, kör nokta ve şerit takip uyarı sistemi, otomatik kararan dikiz aynası ve merkezi hava yastığı gibi seçenekler yer alıyor.

2020 model Isuzu D-Max ailesinin lansman fiyatları ne?

Gelen ek vergiler ve dolar kurunun yüksek olduğu düşünüldüğünde uygun fiyatlı otomobil satın almak artık bir hayal olmuş durumda. Yeni Isuzu D-Max ailesinin de fiyatlarının çok da ucuz olduğunu söylemek mümkün değil. 2020 model otomobilin farklı donanım seviyelerine göre fiyatları şu şekilde: