Koronavirüs vakalarındaki artış, ülkelerin sağlık sistemlerine de aşırı yük bindiriyor. Sağlık sistemi çökme noktasına gelen ülkelerden biri olan İsveç’te tartışmaya konu olan bir iddia ortaya atıldı.

Tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, ülkelerin sağlık sistemini de test ediyor. Bu süreç boyunca bazı ülkeler başarılı olurken bazılarıysa yetersiz kalan sağlık sisteminden dolayı hasta seçmeye başladı. Aftonbladet gazetesinin haberine göre İsveç’te de yoğun bakım için hasta seçilmeye başlandı.

İsveç’te araştırma çalışmalarıyla tanınan Karolinska Üniversitesi Hastanesi’nin 80 yaşının üzerindeki koronavirüs hastalarının yoğun bakıma alınmaması yönünde doktorlara talimat verdiği iddia edildi. Hastanenin yayınladığı belgede ayrıca 60 yaş üzerinde olup kronik rahatsızlığı bulunan hastaların da yoğun bakıma öncelikli olarak alınmamasının söylendiği iddia konusu oldu.

Bu olayın basına yansımasının üzerine hastaneye pek çok tepki yağarken olayların odağında olan hastane yönetiminden de bir açıklama geldi. Yönetim, “Tıbbi öncelik her zaman hastanın yoğun bakımla başa çıkma ve iyileşme beklentisine dayanır. Hastanın iyileşme beklentisi yüksek değilse yoğun bakım tedavisi kullanılmaz” şeklinde açıklama yaptı. İsveç’te koronavirüse yakalanan kişi sayısı 9.141'e ulaştı. Bu süreçte 793 kişiyse hayatını kaybetti.

Koronavirüs, ülkelerin sağlık sistemlerini test ediyor:

Özellikle sağlık sistemi kötü olan ülkelerde görülen hasta seçme durumu, iddialar doğruysa İsveç’te de başlamış gibi görünüyor. Asıl merak edilen konu; ülkelerin, çarpıcı etkisi olan koronavirüs salgınından kurtulduktan sonra sağlık sistemlerinde ne gibi yeni güncellemeler yapacağı. İtalya, İspanya, ABD gibi ülkeler başta olmak üzere pek çok ülke, şu an hasta sayısının fazlalığından dolayı insan seçmek zorunda kalıyor. Ülkemizin sağlık sistemi, şu anki güncel koronavirüs vakalarıyla başa çıkabilecek kapasitede gözükse de salgının kontrolden çıkması hâlinde ülkemizde de böyle üzücü kararlar vermek zorunda kalabiliriz.