Koronavirüsü Yakalan Kadının Yoğun Bakımdan Paylaştığı Video

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan 39 yaşındaki bir kadının koronavirüs teşhisi ile yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Tedavi edilen kadın yoğun bakım ünitesinden bir video yayınlayarak herkesi virüse karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Birçok ülkeyi etkisi altına COVID-19, İngiltere’de de insanların hayatlarını derinden etkiliyor. Londra’da bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde koronavirüs tedavisi gören 39 yaşındaki Tara Jane Langston, hastalık ve tedavi sürecini anlattığı bir video paylaştı.

39 yaşındaki Langston, eşi ve çocukları ile çıktıkları Polonya gezisinden sonra kendisine göğüs enfeksiyonu teşhisi yapıldığını ve antibiyotik tedavisine başladığını söyledi. Antibiyotik tedavisi devam ettirilmesine rağmen Langston bir türlü iyileşemedi. Kadın, antibiyotik tedavisiyle iyileşmemesi üzerine ambulansla Hillingdon Hastanesi’ne kaldırıldı. Langston’a bu hastanede yapılan testlerin sonucunda koronavirüs teşhisi konuldu.

Koronavirüs tedavisi uygulanan kadının durumu kötüleşince tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmesine karar verildi. Yoğun bakım ünitesinden video paylaşan Langston’ın nefes almakta zorlandığı ve sürekli olarak öksürdüğü görülüyor.

Tara Jane Langston, yayınladığı videoda koronavirüsün tehlikeleri konusunda insanlara uyarılarda bulundu. “Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum” diyen kadın, arterlerine takılan kablolar olmadan nefes alamadığını söylüyor.

Koronavirüse karşı insanları uyaran Langston, “Önlem alın, şansa bırakmayın” dedi. Sigara içen insanlara özel bir uyarıda bulunan Langston, “Eğer hala sigara içiyorsanız hemen bırakın. Çünkü ciğerlerinize ihtiyacınız olacak” dedi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Tara Jane Langston, hastaneye kaldırıldığı zamana göre göre çok daha iyi olduğunu söylüyor.

Koronavirüs yoğun bakımından paylaşılan video: