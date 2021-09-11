İtalya'da Sprint Yarışını Bottas Kazandı

Formula 1'de İtalya'da yapılan Monza GP'de yarışa başlanacak sıralamayı belirleyecek olan Sprint yarışını Bottas kazandı.

Bu yıl Formula 1'e gelen yeniliklerden biri de sprint yarışları oldu. Normal yarışlardan çok daha kısa olan bu yarışta ilk üç sırayı alan pilotlara sırasıyla 3, 2 ve 1 puan veriliyor. Bu yıl ikinci defa yapılan sprint yarışı oldukça heyecanlı geçti.

Yarışa ikinci cepten başlayan Hamilton kalkışta çok sıralama kaybederek dikkat çekerken, ilk turda Pierre Gasly ön kanadını parçaladıktan sonra yarış dışında kaldı. Ardından da Alfa Romeo'da Raikkonen'in yerine yarışan Kubica spin attı.

18 turluk heyecan fırtınası

Sprint yarışlarında normal yarışlardaki gibi pit stop yapma zorunluluğu bulunmuyor. Bu nedenle pilotlar piste ağırlıkla orta hamur lastiklerle çıktı. Bazı pilotlar ise yumuşak lastikleri tercih etti. İlk turda yarış dışı kalan Gasly'den başka yarışın ilk yarısında yarış dışı kalan olmadı.

İkinci sıradaki yerini kaybeden Hamilton uzun süre Lando Norris'in McLaren'ini kovaladı. Alfa Romeo'dan Giovinazzi ve McLaren'dan Ricciardo ilk 10 içerisinde sıralamasını yükseltmeyi başaran isimler oldu.

Mercedes takımının sezon sonunda ayrılacak olan Finli pilotu Valtteri Bottas ise ilk sırada başladığı sprint yarışını adeta bir pazar gezmesi tadından geçirdi. Yeni bir motor güç ünitesi ile piste çıkacak olan Bottas, sprint yarışının sonucundan bağımsız olarak yarınki esas GP'ye en son sıradan başlayacak. Bu yüzden de Verstappen Bottas'ı çok da fazla zorlamaya gerek görmedi.

Verstappen sprint yarışının gizli kazananı

Sprint mücadelesini Mercedes takımından Bottas kazanmış olsa da yarınki yarışa son sıradan başlayacak. Onun hemen arkasından ikinci olan Verstappen hem 2 puan hem de ilk cebi kazanmış oldu. Hamilton ise McLaren'ların arkasında kalarak hem yarış başlangıcı için avantaj kaybetti hem de puan alamamış oldu.

Yarın yapılacak olan yarıştan sonra Formula 1 bu kez de Rusya'ya misafir olacak. 10 Ekim'de ise uzun zamandır beklediğimiz ve takvime bir eklenip bir çıkarılan Türkiye GP'yi izleyebileceğiz.