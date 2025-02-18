Jeep, birkaç yıldır üzerinde çalıştığı yeni arazi aracı Recon'un resmî görsellerini paylaştı. Tamamen elektrikli olan SUV, dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Arazi araçları konusunda rüştünü ispatlayan markalar arasında yer alan Jeep, 2022 yılında duyurduğu Recon isimli tamamen yeni modelinin üretime hazır versiyonuna ilişkin görseller paylaştı. Paylaşılan görseller, Jeep Recon'un ilgi çekmeyi başaracağını ortaya koyuyor. Zira araç, gerçekten hiç fena görünmüyor.

Jeep'in yeni otomobili, markanın tasarım dilini yansıtmaya devam edecek. Bu bağlamda; oldukça sert hatlar ve ikonik ızgara tasarımı göreceğiz. Ancak burada önemli bir husus var. Jeep Recon, tıpkı bir yapboz gibi kapılarının sökülmesine izin verecek. Böylelikle arazi koşullarında kullanım için etkileyici bir deneyim sunulacak.

Karşınızda Jeep Recon

Alfa Romeo Stelvio'da gördüğümüz STLA Large platformu üzerine inşa edilen Jeep Recon, doğuştan elektrikli olacak. Ancak bu durum, ilerleyen dönemlerde değişebilir. Çünkü Jeep üst düzey yönetimine göre Recon, ilerleyen dönemlerde hibrit motor seçeneği de alabilir. Bu arada; Recon'un elektrik motoru ve menziline ilişkin bilgi paylaşımı yapılmadığını söyleyelim.

Jeep, yaklaşmakta olan Recon ile ilgili oldukça ketum davranıyor. Aracın, bu yıl içerisinde satışa sunulacağı düşünülüyor ancak Jeep yönetimi, henüz resmî bir lansman tarihi bile paylaşmadı.