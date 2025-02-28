Bir Uçak Motoruna Sahip Dünyanın En Güçlü Otomobili "The Beast" ile Tanışın: 2023'te Açık Artırma ile Satıldı!

3 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Zamanının ötesinde, sıradan araçlardan çok büyük farkları olan bir otomobil hayal edin… Üstelik bu otomobilde uçak motoru da olsun! Edebildiniz mi? Biraz imkânsız gibi durduğunun farkındayız.

Ancak John Dodd, bunu The Beast adını verdiği otomobili ile hayata geçirmişti. Mühendislik tarihinin en çılgınca projelerinden birisi olan bu araba, baştan sona ilginç özellikler barındırıyordu.

Üstelik yüksek motor gücüyle Guiness Rekorlar Kitabı’na bile girmiş olan bu otomobili, diğerlerinden farklı kılan neydi?

John Dodd, Merlin V12 motoru otomobile monte etmeyi başarmıştı.

john dodd

Epsom mühendisi ve şanzıman ustası olan John Dodd, “canavar” olarak adlandırdığı bu otomobil fikrini 1960’larda ortaya çıkarmaya başladı. İlk versiyonu Paul Jameson tarafından, Meteor V12 tank motoruyla başlatılan bir projeydi. Ancak Dodd, projeyi devralarak motoru 750 beygir gücü ve 760 lb-ft tork üretecek şekilde modifiye etti.

Bu rakamlar ise o dönemin süper otomobillerini bile geride bırakacak cinstendi. 1973’te Kraliyet Otomobil Kulübü tarafından 295 km/s hızı resmen onaylanan araç, 1977’de Guinness Rekorlar Kitabı’na “dünyanın en güçlü otomobili” olarak girmişti.

Ancak zafer, kısa sürdü.

the beast

1975’te İsveç Kralı’nın daveti üzerine yapılan bir geziden dönerken feribotta çıkan yangın, aracı tamamen yok etti. Dodd, sigortadan aldığı parayla bu kez Merlin V12 uçak motorunu kullanarak The Beast’i yeniden inşa etti. Yanan otomobil, fikrini geliştirdiği aracın ilk versiyonuydu.

Görüntüsüyle normal bir otomobilden çok farklı durarak görenleri şaşkınlığa uğratan aracın Merlin motoru, 2 tonluk bu devasa aracı saniyeler içinde hızlandırabiliyordu. Öyle ki bir uçak sesi çıktığı da söyleniyor.

the beast araba

Ancak bu gücün de bir bedeli vardı: Yakıt tüketimi yaklaşık 1 litre/kilometre civarındaydı. Aracın uzunluğu ise yaklaşık 5.5 metreyi buluyordu, âdeta bir yol zırhlısıydı.

Fiberglas gövdesi, Reliant Scimitar’ı anımsatan keskin hatlara sahipti.

merlin motor

İç mekânda ise Mustang’den alınma ahşap direksiyon ve koltuklar dikkat çekiyordu. Dünyanın en güçlü arabası olarak rekor kıran bu araç, John Dodd’un 2022’de yaşamını yitirmesinin ardından 2023’te açık artırma ile satıldı.

İmkânsızı başaran otomobil olarak bilinen “The Beast”, sınırları zorlamanın nasıl büyük başarılara mâl olabileceğini gösteren önemli bir örnek olarak tarihe kazındı.

Kaynaklar: 1, 2, 3, 4

Araçlarla ilgili diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Bu İçeriği Okuduktan Sonra Elektrikli Aracınızı Artık Gündüz Şarj Etmekten Vazgeçeceksiniz
İLGİLİ HABER

Türkiye’nin Yeni Yerli Otomobilinden Dev Yatırım: Ne Zaman Yollarda Olacak?
İLGİLİ HABER

Koç Holding, Türkiye'nin Seri Üretime Geçen İlk Yerli Otomobili Anadol'un Üretimini Neden Durdurmuştu?
İLGİLİ HABER

Baskılara Dayanamadığı Gerekçesiyle Hiçbir Zaman Sokaklarda Göremediğimiz Yerli Otomobilimiz: "Zafer"
İLGİLİ HABER

Porsche Neden Lüks Kimliğinin Dışına Çıkarak 'C88' Adında Ucuz Bir Sedan Model Tasarlamıştı? Üretime Geçseydi Bugünkü Porsche Olmayabilirdi
İLGİLİ HABER

Filoların Göz Bebeği Renault Zoe'ye Elveda: İşte Bu Yıl İçinde Üretimi Durdurulacak Elektrikli Otomobiller

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler