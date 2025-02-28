Zamanının ötesinde, sıradan araçlardan çok büyük farkları olan bir otomobil hayal edin… Üstelik bu otomobilde uçak motoru da olsun! Edebildiniz mi? Biraz imkânsız gibi durduğunun farkındayız.

Ancak John Dodd, bunu The Beast adını verdiği otomobili ile hayata geçirmişti. Mühendislik tarihinin en çılgınca projelerinden birisi olan bu araba, baştan sona ilginç özellikler barındırıyordu.

Üstelik yüksek motor gücüyle Guiness Rekorlar Kitabı’na bile girmiş olan bu otomobili, diğerlerinden farklı kılan neydi?

John Dodd, Merlin V12 motoru otomobile monte etmeyi başarmıştı.

Epsom mühendisi ve şanzıman ustası olan John Dodd, “canavar” olarak adlandırdığı bu otomobil fikrini 1960’larda ortaya çıkarmaya başladı. İlk versiyonu Paul Jameson tarafından, Meteor V12 tank motoruyla başlatılan bir projeydi. Ancak Dodd, projeyi devralarak motoru 750 beygir gücü ve 760 lb-ft tork üretecek şekilde modifiye etti.

Bu rakamlar ise o dönemin süper otomobillerini bile geride bırakacak cinstendi. 1973’te Kraliyet Otomobil Kulübü tarafından 295 km/s hızı resmen onaylanan araç, 1977’de Guinness Rekorlar Kitabı’na “dünyanın en güçlü otomobili” olarak girmişti.

Ancak zafer, kısa sürdü.

1975’te İsveç Kralı’nın daveti üzerine yapılan bir geziden dönerken feribotta çıkan yangın, aracı tamamen yok etti. Dodd, sigortadan aldığı parayla bu kez Merlin V12 uçak motorunu kullanarak The Beast’i yeniden inşa etti. Yanan otomobil, fikrini geliştirdiği aracın ilk versiyonuydu.

Görüntüsüyle normal bir otomobilden çok farklı durarak görenleri şaşkınlığa uğratan aracın Merlin motoru, 2 tonluk bu devasa aracı saniyeler içinde hızlandırabiliyordu. Öyle ki bir uçak sesi çıktığı da söyleniyor.

Ancak bu gücün de bir bedeli vardı: Yakıt tüketimi yaklaşık 1 litre/kilometre civarındaydı. Aracın uzunluğu ise yaklaşık 5.5 metreyi buluyordu, âdeta bir yol zırhlısıydı.

Fiberglas gövdesi, Reliant Scimitar’ı anımsatan keskin hatlara sahipti.

İç mekânda ise Mustang’den alınma ahşap direksiyon ve koltuklar dikkat çekiyordu. Dünyanın en güçlü arabası olarak rekor kıran bu araç, John Dodd’un 2022’de yaşamını yitirmesinin ardından 2023’te açık artırma ile satıldı.

İmkânsızı başaran otomobil olarak bilinen “The Beast”, sınırları zorlamanın nasıl büyük başarılara mâl olabileceğini gösteren önemli bir örnek olarak tarihe kazındı.

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