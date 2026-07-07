Kadıköy'de Samsung ekran değişimi yaptırabileceğiniz güvenilir servisleri, Galaxy S ve A serisi ekran değişim fiyatlarını ve 2026 güncel tamir rehberini keşfedin.

Samsung telefonlarda ekran kırılması, dokunmatik arızaları ve görüntü problemleri en sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor.

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Kadıköy'de hizmet veren teknik servisler, Galaxy S, A ve Note serileri başta olmak üzere birçok model için hızlı ekran değişimi hizmeti sunuyor. İşte Kadıköy'de Samsung ekran değişimi yaptırabileceğiniz öne çıkan servisler.

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Kadıköy'de Samsung Ekran Değişimi: Yetkili mi, Özel Servis mi? - 2026

Samsung Yetkili Servis ile Kadıköy Özel Servis Fiyat Farkı

Samsung yetkili servislerinde yalnızca orijinal parçalar kullanılır ve işlemler üretici standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilir. Bu nedenle maliyetler genellikle özel servislere göre daha yüksektir. Özel servislerde ise orijinal ve muadil ekran seçenekleri bulunabilir. Bu durum kullanıcıların bütçesine göre farklı fiyat alternatifleri sunulmasını sağlar.

Orijinal ve Muadil Ekran: Kadıköy'de Hangisi Tercih Edilmeli?

Orijinal ekranlar görüntü kalitesi, dokunmatik hassasiyeti ve dayanıklılık açısından en iyi performansı sunar. Muadil ekranlar ise daha uygun maliyetli çözümler arayan kullanıcılar tarafından tercih edilir. Telefonunu uzun süre kullanmayı planlayan kullanıcılar için kaliteli orijinal ekran tercih edilmesi genellikle daha avantajlıdır.

Katlanabilir Modeller (Z Fold, Z Flip): Ekran Değişimi Mümkün mü?

Evet. Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip modellerinde ekran değişimi yapılabilmektedir. Ancak katlanabilir ekran teknolojisi nedeniyle maliyetler klasik modellere göre oldukça yüksektir ve işlemin uzman servislerde yapılması önerilir.

Kadıköy'de Samsung Ekran Değişimi Yapan En Güvenilir Servisler

Kadıköy Çarşı İçinde Aynı Gün Ekran Değişimi Yapan Servisler

KAYA GSM

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0216 418 07 07

Samsung Galaxy S, A ve Note serileri için ekran değişimi, batarya değişimi ve teknik servis hizmetleri sunmaktadır.

GSM Cep Dünyası

0850 307 75 77

Samsung ekran değişimi, batarya yenileme ve donanım onarımları konusunda hizmet vermektedir.

iFix Kadıköy Cep Telefonu Tamiri

0507 951 96 32

Samsung telefonlarda ekran, arka cam, pil ve şarj soketi değişimi hizmetleri sunmaktadır.

Moda ve Rıhtım Çevresinde Samsung Servisleri

Samsung Yetkili Mobil Cihazlar Servisi - Destek Bilişim Kadıköy

444 04 90

Samsung'un yetkili servis noktalarından biridir ve orijinal parça kullanarak ekran değişimi hizmeti sunmaktadır.

Woyax & Deji - Nöbetçi Telefoncu Kadıköy

0533 482 98 87

Samsung ekran değişimi ve çeşitli teknik servis işlemlerini aynı gün içerisinde gerçekleştirebilmektedir.

Cep Market

0533 508 90 03

Samsung telefonlarda ekran, batarya ve şarj soketi değişimi hizmetleri vermektedir.

Samsung Ekran Değişiminden Önce Bilmeniz Gerekenler

Ekran Değişimi Garantiyi Etkiler mi?

Yetkili servis dışında yapılan işlemler cihazın üretici garantisini etkileyebilir. Bu nedenle garanti kapsamındaki cihazlarda öncelikle yetkili servis seçenekleri değerlendirilmelidir.

Parmak İzi Sensörü Ekran Değişiminden Sonra Çalışır mı?

Kaliteli ekran ve doğru montaj işlemi yapıldığında ekran içi parmak izi sensörü genellikle sorunsuz şekilde çalışmaya devam eder. Düşük kaliteli ekranlarda performans kaybı yaşanabilir.

SSS: Kadıköy Samsung Ekran Değişimi Hakkında Merak Edilenler

Kadıköy'de Samsung Ekran Değişimi Kaç Dakika Sürer?

Model ve parça durumuna bağlı olarak çoğu ekran değişimi 30 dakika ile 2 saat arasında tamamlanır.

Ekran Değişiminde Garanti Veriliyor mu? Kaç Ay?

Birçok özel servis 3 ila 12 ay arasında servis garantisi sunmaktadır. Garanti süresi işletmeye göre değişebilir.

Kadıköy'de En Ucuz Samsung Ekran Değişimi Nerede Yapılır?

En düşük fiyatı veren servis her zaman en doğru tercih olmayabilir. Kullanılan ekranın kalitesi, garanti süresi ve servis deneyimi de değerlendirilmelidir.