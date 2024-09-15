Anjikuni Gölü, Kanada’nın kuzeyinde kalır ve bu bölge, tahmin ettiğiniz üzere oldukça soğuk bir iklime sahiptir. Şartların oldukça çetin olduğu bu bölgede yaşanan tuhaflıklar ise uzun yıllardır herkesin aklını kurcalar.

Bölge halkı, esrarengiz bir şekilde kayıplara karışmıştır. Arkalarında bıraktıkları birkaç ipucu ise olayları çözmeye çalışanların kafasını daha çok karıştırır.

Gelin, bu bölgenin insanlarına neler olduğuyla ilgili fikir yürütmeye çalışalım.

Anjikuni Gölü sakinlerinin başına gelen tuhaflıklar, tesadüf eseri fark edildi.

Şöyle ki 1930 yılının Kasım ayında Kanadalı Joe Labelle, bu göl yakınlarında bulunan Inuit yerleşim bölgesine sığınmak istedi. Fakat köye gittiğinde sıra dışı bir sakinlik ve sessizlik ile karşılaştı.

Köyü incelemeye başlayan Joe, 7 köpek cesedi ile karşılaştı ve tahminlerine göre bu hayvanlar açlıktan ölmüştü. Ayrıca bu köpekler, köyün halkı için oldukça kıymetli olmalıydı. Çünkü onlar, köy sakinlerinin hayatta kalmak için vazgeçilmezi olan kızak köpekleriydi.

Ardından Joe, yeni kazıldığını tahmin ettiği bir mezar ile karşılaştı.

Mezarın çevresindeki taşlar yerli yerinde duruyordu. Yani bu mezar, bir insan müdahalesi ile açılmıştı. Ardından bu tuhaflıkları su yüzüne çıkarmak için Kraliyet Kanada Atlı Polisleri harekete geçti.

Araştırmalar sonucunda bu köyün, en az 8 hafta önce terk edildiği anlaşıldı. Fakat köylülerin neden bu bölgeyi terk ettiği ve nereye sığındığı hâlâ belirsizliğini koruyordu.

Öyle ki enteresanlıklar bu köyün peşini bırakmıyordu. Ekiplerin araştırmaları sırasında gökyüzünde, mavi renkte titreşen ışıklar görüldü. Normal şartlarda bu bölgede kuzey ışıkları sıklıkla görülürdü fakat bu ışıklar, kuzey ışıklarından oldukça farklıydı.

Bu tuhaf ışıkların kaynağı da araştırıldı ancak bu fenomenin, köylülerin bölgesini terk etmesiyle ilgili olup olmadığı belirsizliğini korumaya devam etti.

Uzun araştırmalar sonucunda bu köyde neler olup bittiği bir türlü çözülemedi. Hatta Joe Labelle’in bu köy hakkında gerçek bilgileri yansıtmadığı ve bir gazeteci olan Emmett Kelleher’in de bu olanları çarpıttığı ve abarttığı öne sürüldü.

1 yıl sonrasında Kraliyet Kanada Atlı Polisleri, köylülerin kaybolma hikâyesini “uydurma” olarak nitelendirdi ve dosyayı kapattı. Fakat şunu söylemek gerekir ki tüm bu iddiaların yalanlanması ve polislerin dosyayı kapatması, köy halkının kaybolduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Sizce Inuit yerleşim bölgesindeki halka neler olmuş olabilir?

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