ABD’nin Ortabatı eyaletlerinden birisi olan Kansas’ın düz olduğuyla ilgili bugüne dek birçok spekülasyon ortaya atılmıştı…

Bu düşüncelerden birisi de bir “krepten” daha düz olduğuydu.

Peki gerçekten de Kansas bu kadar düz mü?

2003’te Annals of Improbable Research dergisi, bu konu hakkında bir çalışma gerçekleştirmişti.

Halk arasında olduğu kadar bilim dünyasını da meraklandıran bu durum, aslında sanıldığı gibi bir sonuç doğurmamıştı. Polinom denklemleri kullanarak elde edilen bulgulara göre Kansas, gerçekten de bir krepten daha düzdü.

Ama atlanılan bir gerçek var: Bu sonuç, sadece Kansas’ı değil; Tüm ABD’yi gözler önüne seriyordu. Nasıl yani?

Kansas’ın düzlük oranı, aslında Florida, Illinois, Kuzey Dakota ve Louisiana gibi eyaletlerle karşılaştırıldığında beklenenden çok daha düşük.

Bu durum da aslında Kansas’ın tek “düz” eyalet olmadığı anlamına geliyor. Araştırmacılar, bu konuyu irdelemek için "jeomorfometrik analiz" adı verdikleri bir yöntem geliştirdiler. Bu analiz, ABD’nin çeşitli eyaletlerinin topografik özelliklerini ölçmek ve sıralamak için geliştirilen bir algoritmaya dayanıyordu.

İnsanlar, Kansas’ın çok düz olduğunu algılarken aslında Florida’nın bile Kansas’tan daha düz olduğu, sadece insanların bunu algılayamadığı ortaya çıkıyor. Çalışmanın temel amacı da halkın bu algısını değiştirmekti.

Araştırmacılar, NASA’nın Shuttle Radar Topografya Misyonu’ndan elde ettikleri yüksek çözünürlüklü verileri kullanarak 48 eyaletin yükseklik verilerini işledi.

Elde edilen sonuçlara göre ilk sırayı Florida alırken Illinois, Kuzey Dakota, Louisiana, Minnesota, Delaware, Kansas, Teksas, Nevada, Indiana diye devam ediyor. Yani Kansas, listenin 7. sırasında.

Yani yaygın olan “Kansas, krepten düz” inanışı, ne yazık ki gerçeği yansıtmıyor!

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